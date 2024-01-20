Life is Strange задумывалась как простая игра без продолжений

В недавнем интервью геймдиректор Life is Strange, Мишель Кох, рассказал о том, что изначально "вселенная" Life is Strange задумывалась как простая игра "на один раз". Это было сделано по просьбе Square Enix, издателя эпизодической игры 2015 года, которая не планировала выпускать продолжение, пока не увидела, насколько успешной была первая игра.
В интервью GamesRadar Кох объяснил, что хотел создать не только одну игру — возможно, создать новые расширения для Life is Strange. К сожалению, у Square Enix были другие идеи, и им нужна была только одна самостоятельная игра.
Это значит, что мы никогда не писали историю и персонажей, думая о том, что с ними может произойти после окончания игры
Тем не менее, в Life is Strange есть две концовки, одна из которых довольно открыта и оставляет возможность для новых приключений. Только после успеха первой игры Square Enix начала стучаться в двери с просьбами о продолжении - и впоследствии привлекла несколько студий для создания спин-оффов, таких как Life is Strange: True Colors 2021 года.
С тех пор Dontnod прекратила работу над серией Life is Strange и вместо этого трудится над новой игрой под названием Lost Records, о которой недавно стало известно на церемонии The Game Awards.
Ну она и не нуждалась в продолжении
Она такой а принципе и осталась. А донтнод вместо "куй железо пока горячо" бросилась в повесточку максимально и позже вообще потеряла права на франшизу.
Жду закрытие студии.
х..уй железный пока горячий)) Но у них то и первая часть тоже с лесбухой была. Хотя акцента конечно не было. Такая лажа только с третьей оказалась. Пытался пройти, но какая же она м.разотная получилась...
Птенчик мой пушистенький, держи меня в курсях ===)))
А права сейчас у кого ?
У издателя первой части - Square Enix.
Лучше бы "жизнь нитакуси" вообще не выходила, типичный мусор для соевых
Лучшее бы трешачок под названием BG3 не выходил