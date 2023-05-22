Из студии разработчиков Life is Strange: True Colors уволили часть сотрудников

Студия Deck Nine Games, ответственная за Life is Strange: True Colors и The Expanse: A Telltale Series, подверглась увольнениям. Нарративный дизайнер Элизабет Баллоу сообщила об этом в выходные, написав в Твиттере:
Многие из моих блестящих, добрых и талантливых коллег в Deck Nine были уволены, и мое сердце разрывается от горя.
Она также попросила студии, занимающиеся подбором персонала, "пожалуйста, присмотритесь к сотрудникам D9; вы не пожалеете". Интересно, что позже Баллоу уточнила, что уволенные были руководителями команд.
Руководителям в моей команде дали мечи, и они предпочли опуститься на них, уволив себя, вместо того чтобы выбирать из оставшихся. Я никогда не видела, чтобы кто-то в играх делал что-то настолько жесткое, и я надеюсь, что мне больше никогда не придется этого делать.
После спекуляций Баллоу далее заявила, что она говорила только о ведущих из своей команды (которая занимается повествованием), а не "о других командах".
Таким образом, если с играми, находящимися на пороге релиза, все должно быть в порядке, то как будут обстоять дела с будущими проектами (например, с потенциальными новыми играми Life is Strange), пока неизвестно.
The Expanse: A Telltale Series - Episode 1 выходит 27 июля для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и PC в Epic Games Store. После этого каждые две недели будут выходить еще четыре эпизода. Кроме того, впоследствии будет выпущено DLC, хотя никаких подробностей пока не сообщается.
А шо так? Клепание лесбийского трешачка денег не прибавил?
Ну последняя игра вообще посредственная, бесплатно в гейпассе решил попробовать, помня что первая часть интересный геймплей для подобного жанра имела. А тут скукота и сюжетно и гейплейно, бросил на уровне с больницей.
Помню, что меня в этой игре убивало очень большая ж героини, так, что чуть ли не пол экрана занимала. С точки зрения пространства не очень удобно было все исследовать, девчушка слишком большая
Если игровая кампания условно может считаться бизнесом, человек который создал этот бизнес с нуля разве не имеет право увольнять своих сотрудников.. в чем их негодование? Не могу понять.
Ну если бы тебя уволили, вряд ли бы ты так говорил, а пока тебя это не затронуло, можно оперировать такими мыслями, сидя на диване
Ребёнок, повзрослеешь - поймешь. На мамкиной шее конечно все логично, когда не надо постоянно платить аренду, коммунальные, еду покупать. И делать это надо постоянно, и нельзя пропускать.
В этом то и дело, что имеет. И это на самом деле плохо. В 20-ых годах мы прекрасно наблюдаем всю беззащитность работников IT индустрии, которых сокращает компания за компанией. Как в промышленную революцию обошлись в один момент с инженерами, теперь тоже самое происходит и с айтишниками. Классовые противоречия на лицо. Имеют ли право акционеры увольнят сотрудников ради собственной прибыли? Безусловно, если это позволяет закон. Имеет ли право работник на труд и уверенное будущее? Имеет, но кто его спрашивает?
А смысл жаловаться, если уволили значит была причина, просто так не увольняют. Да и что они поменяют своими "высказываниями". Пускай идут в бизнес, раз такие умные.
Игрострой это творческая деятельность, хотят платить аренду и комуналку, если это их приоритет то пускай работают в местах которые не будут требовать вовлеченности в процесс.
Если бы делали нормальные игры, а не СЖВ-воук поделки, то не уволили бы их.