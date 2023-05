Из студии разработчиков Life is Strange: True Colors уволили часть сотрудников ©

Студия Deck Nine Games, ответственная за Life is Strange: True Colors и The Expanse: A Telltale Series, подверглась увольнениям. Нарративный дизайнер Элизабет Баллоу сообщила об этом в выходные, написав в Твиттере:

Многие из моих блестящих, добрых и талантливых коллег в Deck Nine были уволены, и мое сердце разрывается от горя.

Она также попросила студии, занимающиеся подбором персонала, "пожалуйста, присмотритесь к сотрудникам D9; вы не пожалеете". Интересно, что позже Баллоу уточнила, что уволенные были руководителями команд.

Руководителям в моей команде дали мечи, и они предпочли опуститься на них, уволив себя, вместо того чтобы выбирать из оставшихся. Я никогда не видела, чтобы кто-то в играх делал что-то настолько жесткое, и я надеюсь, что мне больше никогда не придется этого делать.

После спекуляций Баллоу далее заявила, что она говорила только о ведущих из своей команды (которая занимается повествованием), а не "о других командах".

Таким образом, если с играми, находящимися на пороге релиза, все должно быть в порядке, то как будут обстоять дела с будущими проектами (например, с потенциальными новыми играми Life is Strange), пока неизвестно.

The Expanse: A Telltale Series - Episode 1 выходит 27 июля для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и PC в Epic Games Store. После этого каждые две недели будут выходить еще четыре эпизода. Кроме того, впоследствии будет выпущено DLC, хотя никаких подробностей пока не сообщается.