Life is Strange: True Colors 10.09.2021
6.5 203 оценки

Из студии разработчиков Life is Strange: True Colors уволили часть сотрудников

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butcher69
Новости

Студия Deck Nine Games, ответственная за Life is Strange: True Colors и The Expanse: A Telltale Series, подверглась увольнениям. Нарративный дизайнер Элизабет Баллоу сообщила об этом в выходные, написав в Твиттере:

Многие из моих блестящих, добрых и талантливых коллег в Deck Nine были уволены, и мое сердце разрывается от горя.

Она также попросила студии, занимающиеся подбором персонала, "пожалуйста, присмотритесь к сотрудникам D9; вы не пожалеете". Интересно, что позже Баллоу уточнила, что уволенные были руководителями команд.

Руководителям в моей команде дали мечи, и они предпочли опуститься на них, уволив себя, вместо того чтобы выбирать из оставшихся. Я никогда не видела, чтобы кто-то в играх делал что-то настолько жесткое, и я надеюсь, что мне больше никогда не придется этого делать.

После спекуляций Баллоу далее заявила, что она говорила только о ведущих из своей команды (которая занимается повествованием), а не "о других командах".

Таким образом, если с играми, находящимися на пороге релиза, все должно быть в порядке, то как будут обстоять дела с будущими проектами (например, с потенциальными новыми играми Life is Strange), пока неизвестно.

The Expanse: A Telltale Series - Episode 1 выходит 27 июля для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и PC в Epic Games Store. После этого каждые две недели будут выходить еще четыре эпизода. Кроме того, впоследствии будет выпущено DLC, хотя никаких подробностей пока не сообщается.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
Diablonos

А шо так? Клепание лесбийского трешачка денег не прибавил?

5
FlexGum

Ну последняя игра вообще посредственная, бесплатно в гейпассе решил попробовать, помня что первая часть интересный геймплей для подобного жанра имела. А тут скукота и сюжетно и гейплейно, бросил на уровне с больницей.

0
Stalker608

Помню, что меня в этой игре убивало очень большая ж героини, так, что чуть ли не пол экрана занимала. С точки зрения пространства не очень удобно было все исследовать, девчушка слишком большая

0
Real Slim Shady

Если игровая кампания условно может считаться бизнесом, человек который создал этот бизнес с нуля разве не имеет право увольнять своих сотрудников.. в чем их негодование? Не могу понять.

-1
HomelyAlden

Ну если бы тебя уволили, вряд ли бы ты так говорил, а пока тебя это не затронуло, можно оперировать такими мыслями, сидя на диване

0
FlexGum

Ребёнок, повзрослеешь - поймешь. На мамкиной шее конечно все логично, когда не надо постоянно платить аренду, коммунальные, еду покупать. И делать это надо постоянно, и нельзя пропускать.

2
Nomen Ipsum

В этом то и дело, что имеет. И это на самом деле плохо. В 20-ых годах мы прекрасно наблюдаем всю беззащитность работников IT индустрии, которых сокращает компания за компанией. Как в промышленную революцию обошлись в один момент с инженерами, теперь тоже самое происходит и с айтишниками. Классовые противоречия на лицо. Имеют ли право акционеры увольнят сотрудников ради собственной прибыли? Безусловно, если это позволяет закон. Имеет ли право работник на труд и уверенное будущее? Имеет, но кто его спрашивает?

0
Real Slim Shady HomelyAlden

А смысл жаловаться, если уволили значит была причина, просто так не увольняют. Да и что они поменяют своими "высказываниями". Пускай идут в бизнес, раз такие умные.

0
Real Slim Shady FlexGum

Игрострой это творческая деятельность, хотят платить аренду и комуналку, если это их приоритет то пускай работают в местах которые не будут требовать вовлеченности в процесс.

-1
GayFish

Если бы делали нормальные игры, а не СЖВ-воук поделки, то не уволили бы их.

-1