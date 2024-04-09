Mechanics VoiceOver выпустили русскую озвучку для Lifeless Moon

За этот месяц студия неофициальной локализации Mechanics VoiceOver выпускает уже третий релиз. В этот раз на русский была озвучена инди игра Lifeless Moon.

Игра вышла в 2014 году. Её разрабатывал Дэвид Борд в одиночку, пусть и не без помощи со стороны. Игра затрагивает тему космической гонки США и СССР.

Миссия по изучению Луны провалилась, астронавтов затянуло в портал. В результате произошла "рассинхронизация времени", один из них исчез и теперь иногда передает сообщения по радиосвязи и периодически появляется на пару секунд словно видение. Исследуя местность и продвигаясь все дальше, протагонист разгадает тайну этого места и узнает, что же здесь случилось на самом деле.

Сами Механики пишут:

Однако, горячий у нас апрель оказался в плане новостей и релизов. Не будем голословными и раскроем название игры, которая получила от нас русскую озвучку - это Lifeless Moon, инди-проект от создателя Lifeless Planet, которая в свое время понравилась геймсообществу.

Скачать русскую озвучку можно бесплатно прямо с нашего сайта.