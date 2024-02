Продажи Sonic Superstars, Persona 5 Tactica и Like a Dragon Gaiden составили 3,61 миллиона копий в совокупности

Компания SEGA Sammy опубликовала финансовые результаты за третий квартал текущего финансового года, раскрыв цифры продаж недавно вышедших игр.

Судя по презентации результатов, продажи "некоторых" новых игр оказались меньше, чем ожидалось. "Некоторые из новых игр, выпущенных в третьем квартале, продавались слабо", - говорится в презентации. В связи с этим прогноз SEGA Sammy был пересмотрен в сторону понижения.

В приложении, сопровождающем финансовые результаты за третий квартал, также приведены данные о продажах новых игр, выпущенных в текущем финансовом году, включая Like a Dragon: The Man Who Erased His Name, Persona 5 Tactica и Sonic Superstars. В совокупности эти новые игры разошлись тиражом 3,61 миллиона копий по всему миру. Кроме того, в листе приведены данные о суммарных продажах различных серий в третьем квартале, включая продажи серий Sonic, Persona, Total War и Like a Dragon.

В третьем квартале серия Sonic разошлась тиражом 2,34 миллиона копий, а серия Persona - 1,29 миллиона единиц. Серия Like a Dragon продалась еще на 1,52 миллиона, а серия Total War - на 620 000 копий в третьем квартале.