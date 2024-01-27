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Like a Dragon: Infinite Wealth 26.01.2024
Экшен, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
7.2 85 оценок

Энтузиасты улучшили русскую локализацию в Like a Dragon: Infinite Wealth

AceTheKing
Новости

Команда Like a Dragon Kiwami объявила о релизе русификатора текстур для игры Like a Dragon: Infinite Wealth. Несмотря на то, что издательство Sega выпустила официальную текстовую русскую локализацию, в игре у нее имелись определенные недочеты, которые команда переводчиков решила исправить, а именно:

  • Перерисованные названия глав, надписи, представляющие персонажей, и прочее (изменён шрифт на оригинальный)
  • Исправленные текстуры гольфа
  • Исправленные текстуры караоке
  • Исправленные текстуры сёги
  • Переведённые текстуры дартса
  • Переведённые символы на костяшках для маджонга
  • Прочие мелочи

Скачать русификатор можно бесплатно с нашего сайта.

Критики высоко оценили игру - средний балл на Metacritic составляет 89 баллов. Like a Dragon: Infinite Wealth доступна на PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S и Xbox One.

16
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
hom1e

в ру локализации триллион ошибок, от которых глазам больно

0
Tommy.

Почему Итибан? Сложно было погуглить? какие то не тру фанаты делали перевод.

-4
legolaz318

А что не так собственно не так? Перевод сделан по системe Поливанова который используется Посольством Японии, русско-японскими лингвистами и подавляющее большинство профессиональных переводчиков с японского а по системе Хэпбёрна в основном только новички

-1
Tommy. legolaz318

Ичибан более созвучно и в ру фандоме его так и называют

0
Анна Кранцове

нах она там нужна

-11
ipr0dex

Че за паражняк, а не игра?

-25
SSStylish

У тебя там катка в доте началась, беги скорее.

11
Комментарий удален
-zotik- ipr0dex

Ты что несешь?))

8