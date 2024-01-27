Энтузиасты улучшили русскую локализацию в Like a Dragon: Infinite Wealth

Команда Like a Dragon Kiwami объявила о релизе русификатора текстур для игры Like a Dragon: Infinite Wealth. Несмотря на то, что издательство Sega выпустила официальную текстовую русскую локализацию, в игре у нее имелись определенные недочеты, которые команда переводчиков решила исправить, а именно:
- Перерисованные названия глав, надписи, представляющие персонажей, и прочее (изменён шрифт на оригинальный)
- Исправленные текстуры гольфа
- Исправленные текстуры караоке
- Исправленные текстуры сёги
- Переведённые текстуры дартса
- Переведённые символы на костяшках для маджонга
- Прочие мелочи
Скачать русификатор можно бесплатно с нашего сайта.
Критики высоко оценили игру - средний балл на Metacritic составляет 89 баллов. Like a Dragon: Infinite Wealth доступна на PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S и Xbox One.
в ру локализации триллион ошибок, от которых глазам больно
Почему Итибан? Сложно было погуглить? какие то не тру фанаты делали перевод.
А что не так собственно не так? Перевод сделан по системe Поливанова который используется Посольством Японии, русско-японскими лингвистами и подавляющее большинство профессиональных переводчиков с японского а по системе Хэпбёрна в основном только новички
Ичибан более созвучно и в ру фандоме его так и называют
нах она там нужна
Че за паражняк, а не игра?
У тебя там катка в доте началась, беги скорее.
Ты что несешь?))