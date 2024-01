Like a Dragon: Infinite Wealth не была бы пошаговой ролевой игрой, если бы Yakuza 7 не оказалась успешной

Серия Yakuza сильно изменилась с выходом Yakuza: Like a Dragon не только благодаря совершенно новому протагонисту, сеттингу и персонажам, но и благодаря переосмыслению серии как пошаговой ролевой игры в стиле Persona. Но как бы ни был велик размах, он оказался успешным: игра получила широкое признание критиков, что отразилось и на ее коммерческих показателях: на данный момент продано более 1,8 миллиона копий.

И, как и следовало ожидать, именно этот успех позволил разработчикам Ryu Ga Gotoku Studio быть уверенными в том, что они будут придерживаться нового направления серии в своей следующей основной части - Like a Dragon: Infinite Wealth.

В недавней беседе с TheGamer ведущий продюсер серии Хироюки Сакамото рассказал, что если бы Yakuza 7 не была столь успешной, как оказалось, ее сиквел не стал бы придерживаться нового состава и механики, что, предположительно, означает, что серия, скорее всего, вернулась бы к своим оригинальным рамкам битемапа.

Если бы Like a Dragon 7 не была принята очень хорошо, то, вероятно, у нас не было бы этой игры. Именно благодаря успеху предыдущей игры мы смогли создать эту. Мы действительно стараемся найти баланс между хорошим геймплеем и хорошей историей. Мы не хотим иметь просто хороший геймплей и посредственный сюжет, и наоборот. Мы всегда стараемся найти баланс и убедиться, что предоставляем вам полный набор с точки зрения качества

Конечно, несмотря на то, что основные игры уже прочно закрепили за собой статус RPG, серия не полностью отошла от битемапа. Совсем недавно вышла Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name - и именно этой формулы придерживается серия Judgment.

Кстати говоря, третья игра Judgment может быть представлена уже в этом году, а на 2024 год у студии Ryu Ga Gotoku запланирован новый крупный анонс.

Между тем, Like a Dragon: Infinite Wealth выходит 26 января на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и PC.