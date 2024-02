Like a Dragon: Infinite Wealth уже продалась тиражом в 1 миллион копий

Издательство Sega и студия Ryu Ga Gotoku Studio объявили о том, что продажи игры Like a Dragon: Infinite Wealth уже превысили 1 миллион копий всего за неделю с момента релиза игры.

Разработчики и издатель поблагодарили игроков, а так же объявили о том, что в честь этого всем будет выдан бесплатный косметический набор одежды под названием “Thank you for the big hit!” в игре.

Like a Dragon: Infinite Wealth вышла на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. Игра получила высокие оценки критиков: средний балл на Metacritic составил 89 баллов, на OpenCritic - 90 баллов. Кроме того, игра поставила рекорд по пиковому онлайну в Steam для серии (46000 игроков), обогнав предыдущие части более чем в 4 раза.