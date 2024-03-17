Новый ролик Like a Dragon: Infinite Wealth посвятили реакции Дэнни Трехо на схватку со своим персонажем

Дэнни Трехо сыграл одного из персонажей в игре Like a Dragon: Infinite Wealth, и на видео ниже мы можем увидеть его реакцию на противостояние Ичибана и его персонажа, Дуайта Мендеса.
Сражение босса с Мендесом, по традиции представленное яркой кинематографической последовательностью, разворачивается в соответствии с пошаговой боевой системой Infinite Wealth, о которой Трехо отозвался с энтузиазмом.
Можно с уверенностью сказать, что Дэнни Трехо уже привык принимать участие в создании видеоигр, и Infinite Wealth, конечно, не является его дебютом в мире цифровых развлечений, это лишь последний проект в длинной череде проектов, в которых участвовал актер.
Впервые он сыграл врага в игре Def Jam: Fight for NY в 2004 году, а в Grand Theft Auto: Vice City и Vice City Stories он подарил свой голос персонажу Умберто Робине.
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