Представлен релизный трейлер Like a Dragon: Infinite Wealth

Франшиза Like a Dragon от Sega и студии Ryu Ga Gotoku (ранее известная как Yakuza) в последние годы набирает популярность с каждой новой частью, и вот вышла ее самая большая игра на сегодняшний день.
Like a Dragon: Infinite Wealth вышла еще вчера, но Sega только сегодня выпустила релизный трейлер, чтобы отметить ее выход и еще раз взглянуть на масштабную ролевую игру. Возможно это связано с тем, что игра стала доступна на всех заявленных платформах только сейчас.
Like a Dragon: Infinite Wealth возвращает Ичибана Касугу в качестве главного протагониста, а ветеран серии Кадзума Кирю разделяет с ним центр внимания. Их приключения приведут на Гавайи, что сделает Infinite Wealth первой игрой серии, действие которой разворачивается за пределами Японии.
Что касается геймплея, то помимо улучшений в ролевой механике и боях, игра также может похвастаться бесконечным количеством побочного контента, включая множество мини-игр, Crazy Delivery, вдохновленную Crazy Taxi, Animal Crossing, вдохновленную Dondoko Island, Pokemon, вдохновленную Sujimon battle, и многое другое.
Критики очень высоко оценили последнюю часть в долгоиграющей серии. Like a Dragon: Infinite Wealth доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и PC.