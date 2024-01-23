"Лучшая игра в серии!": Журналисты высоко оценили Like A Dragon: Infinite Wealth

Вслед за финальными рецензиями на файтинг Tekken 8 подоспели оценки другой японской игры - Like A Dragon: Infinite Wealth, которая должна выйти 25 января на ПК и консолях PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series X/S.
Журналисты высоко оценили новинку — Средняя оценка на Metacritic составила 91 балл из 100 на базе 30 рецензий. На OpenCritic почти схожая ситуация — 90 баллов на основе 52 обзоров и 100% рекомендация игры к прохождению. Игра не лишена недостатков, но достоинства с легкостью их затмевают.
Если почитать рецензии, то можно увидеть следующее:
Like a Dragon: Infinite Wealth - превосходная ролевая игра с фантастической боевой системой, захватывающей историей и временами увлекательным сюжетом, если бы ее не подводили капельный характер повествования и тяжелые ностальгические нотки
Like a Dragon: Infinite Wealth - это триумф и достойное продолжение франшизы Like a Dragon. Студии RGG удалось практически во всем усовершенствовать геймплейные механики и особенности предыдущей игры, сохранив при этом качество повествования и забавную природу серии. Игра не лишена недостатков, но их затмевают достоинства, и игра заслуживает похвалы за амбиции и инновации. Infinite Wealth, несомненно, претендует на звание лучшей игры года, и в нее обязательно стоит поиграть как любителям ролевых игр, так и поклонникам Yakuza.
Колоссальная JRPG, которая улучшает своего предшественника в больших и малых аспектах, станет незаменимым продолжением на Гавайях.
Огромное количество разнообразного контента и амбициозный, захватывающий сюжет помогают превратить эту игру в то, что поклонники серии будут просто обожать. RGG Studios отполировала основы новой боевой системы RPG до блеска в этой новой части, и в результате получилась игра, полная индивидуальности и свежего духа, которую приятно пройти от начала до конца. Эта игра - амбициозный прыжок на новые рубежи для франшизы Like A Dragon, и от этого она только лучше. Для тех, кто до сих пор знакомился с историей Like A Dragon, пропустить эту игру - значит оказать себе плохую услугу.
поглядим конечно но покупать если только на распродаже
Заходишь поиграть часок после работы, в итоге обнаруживаешь что уже час ночи, а ты наперегонки с бомжами собираешь банки. 7 часть заставила меня полюбить джойстик, японщину и проапгрейдить компьютер, посмотрим что со мной будет после этой части. Спасите.
Кто-бы сомневался еще бы журналисты что-то другое сказали. Тем более у них нету этого цирка с конями , платной нг+, вырезанной части контента и отсутствие регионалок.
вот не пойму она 25 или 26 выходит
Жду игру с нетерпением, скорее бы уже релиз.
В серии из 2х игр?
Так их больше, ибо они просто сделали ребрэндинг, с Yakuza на Like A Dragon
нет, похождения Ичибана это другая история, другая боёвка
Ну серия то одна)
Ну тупо ГГ поменяли и что ? Суть та же осталась. Естественно это другая история, если игры отличает только сюжет
это скорее вселенная одна, вы не догоняете что ли? гг другой, жанр игры другой, даже локация уже другая
За такой ценник конечно лучшая)
Я жду и хочу поиграть, но судя по тому, что Sega пошла в жадность и что-то мутит неприятное с микротранзакциями и то что критики в восторге, меня не удивляет. По ходу Sega решила дополнительно в продвижения своей игры хорошо вложиться.
Вот ведь продажная братия - никто не написал про наглую маркетинговую уловку с продажей базового контента за дополнительные деньги