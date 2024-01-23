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Like a Dragon: Infinite Wealth 26.01.2024
Экшен, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
7.2 74 оценки

"Лучшая игра в серии!": Журналисты высоко оценили Like A Dragon: Infinite Wealth

butcher69
Новости

Вслед за финальными рецензиями на файтинг Tekken 8 подоспели оценки другой японской игры - Like A Dragon: Infinite Wealth, которая должна выйти 25 января на ПК и консолях PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series X/S.

Журналисты высоко оценили новинку — Средняя оценка на Metacritic составила 91 балл из 100 на базе 30 рецензий. На OpenCritic почти схожая ситуация — 90 баллов на основе 52 обзоров и 100% рекомендация игры к прохождению. Игра не лишена недостатков, но достоинства с легкостью их затмевают.

Если почитать рецензии, то можно увидеть следующее:

Спойлер
Like a Dragon: Infinite Wealth - превосходная ролевая игра с фантастической боевой системой, захватывающей историей и временами увлекательным сюжетом, если бы ее не подводили капельный характер повествования и тяжелые ностальгические нотки
Like a Dragon: Infinite Wealth - это триумф и достойное продолжение франшизы Like a Dragon. Студии RGG удалось практически во всем усовершенствовать геймплейные механики и особенности предыдущей игры, сохранив при этом качество повествования и забавную природу серии. Игра не лишена недостатков, но их затмевают достоинства, и игра заслуживает похвалы за амбиции и инновации. Infinite Wealth, несомненно, претендует на звание лучшей игры года, и в нее обязательно стоит поиграть как любителям ролевых игр, так и поклонникам Yakuza.
Колоссальная JRPG, которая улучшает своего предшественника в больших и малых аспектах, станет незаменимым продолжением на Гавайях.
Огромное количество разнообразного контента и амбициозный, захватывающий сюжет помогают превратить эту игру в то, что поклонники серии будут просто обожать. RGG Studios отполировала основы новой боевой системы RPG до блеска в этой новой части, и в результате получилась игра, полная индивидуальности и свежего духа, которую приятно пройти от начала до конца. Эта игра - амбициозный прыжок на новые рубежи для франшизы Like A Dragon, и от этого она только лучше. Для тех, кто до сих пор знакомился с историей Like A Dragon, пропустить эту игру - значит оказать себе плохую услугу.
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Комментарии: 14
Ваш комментарий
Zlobin_Evgeny

поглядим конечно но покупать если только на распродаже

0
Валентин Бабкин

Заходишь поиграть часок после работы, в итоге обнаруживаешь что уже час ночи, а ты наперегонки с бомжами собираешь банки. 7 часть заставила меня полюбить джойстик, японщину и проапгрейдить компьютер, посмотрим что со мной будет после этой части. Спасите.

0
kostia97

Кто-бы сомневался еще бы журналисты что-то другое сказали. Тем более у них нету этого цирка с конями , платной нг+, вырезанной части контента и отсутствие регионалок.

0
MrShiro20

вот не пойму она 25 или 26 выходит

0
tinsoman

Жду игру с нетерпением, скорее бы уже релиз.

0
antonborisov198

В серии из 2х игр?

-1
StarlaX

Так их больше, ибо они просто сделали ребрэндинг, с Yakuza на Like A Dragon

0
r23dom StarlaX

нет, похождения Ичибана это другая история, другая боёвка

-3
StarlaX r23dom

Ну серия то одна)

-2
Сотонеющий tichka r23dom
похождения Ичибана

Ну тупо ГГ поменяли и что ? Суть та же осталась. Естественно это другая история, если игры отличает только сюжет

-1
r23dom StarlaX

это скорее вселенная одна, вы не догоняете что ли? гг другой, жанр игры другой, даже локация уже другая

0
icechoppers

За такой ценник конечно лучшая)

-1
Rimasted

Я жду и хочу поиграть, но судя по тому, что Sega пошла в жадность и что-то мутит неприятное с микротранзакциями и то что критики в восторге, меня не удивляет. По ходу Sega решила дополнительно в продвижения своей игры хорошо вложиться.

-1
Rus Gayn

Вот ведь продажная братия - никто не написал про наглую маркетинговую уловку с продажей базового контента за дополнительные деньги

-1