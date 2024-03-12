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Like a Dragon: Infinite Wealth 26.01.2024
Экшен, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
7.6 122 оценки

Разработчики Like a Dragon: Infinite Wealth подготовили специальный подарок для игроков

KAMA33
Новости

Вышедшая в конце января игра "Like a Dragon: Infinite Wealth" стала одним из самых высокооцененных проектов 2024 года. 2 февраля разработчики объявили , что за всего лишь одну неделю было продано более 1 миллиона копий игры, и обещали предоставить подарки всем игрокам. Сейчас эти подарки доступны .

После выпуска обновления 1.18 в игре Like a Dragon: Infinite Wealth появился праздничный комплект футболок, который стал доступен всем обладателям игры.

Like a Dragon: Infinite Wealth доступна на платформах Xbox One, Xbox Series X | S, PlayStation 4, PlayStation 5 и PC.

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