Разработчики Like a Dragon: Infinite Wealth подготовили специальный подарок для игроков

Вышедшая в конце января игра "Like a Dragon: Infinite Wealth" стала одним из самых высокооцененных проектов 2024 года. 2 февраля разработчики объявили , что за всего лишь одну неделю было продано более 1 миллиона копий игры, и обещали предоставить подарки всем игрокам. Сейчас эти подарки доступны .
После выпуска обновления 1.18 в игре Like a Dragon: Infinite Wealth появился праздничный комплект футболок, который стал доступен всем обладателям игры.
Like a Dragon: Infinite Wealth доступна на платформах Xbox One, Xbox Series X | S, PlayStation 4, PlayStation 5 и PC.
А как их одеть