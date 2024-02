Sega показала хвалебный трейлер Like a Dragon: Infinite Wealth

Издательство Sega и студия Ryu Ga Gotoku Studio представили хвалебный трейлер Like a Dragon: Infinite Wealth, демонстрирующий теплый прием новой главы из долгоиграющей серии

Игра стала самым настоящим хитом и всего за неделю после релиза было продано 1 миллион копий. Игра вышла на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S и получила высокие оценки от журналистов.

Как дракон: Infinite Wealth происходит после событий Yakuza: Like a Dragon, в которой был представлен новый протагонист Ичибан Касуга, и после Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, в которой подробно описывались обстоятельства, окружавшие Кирю перед этим новым путешествием.