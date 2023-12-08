Sega представила трогательный сюжетный трейлер Like a Dragon: Infinite Wealth

Сегодня Sega выпустила новый трейлер предстоящей игры Like a Dragon: Infinite Wealth, и он может сильно расстроить поклонников Казумы Кирю. Если вы еще не играли в Like a Dragon Gaiden, то в этом ролике вы найдете очень много спойлеров.
Трейлер также приурочен к 18-й годовщине выхода оригинальной игры 8 декабря 2005 года, так что это определенно очень подходящая дата для прогулки с Кирю-саном по дорожкам памяти.
В трейлере мы увидим многих полюбившихся персонажей из предыдущих игр серии, включая Макото Дате, Сотаро Комаки и даже Каору Саяму. Сможем ли мы, наконец, разобраться в отношениях между ней и Кирю-саном? Только время покажет.
Like a Dragon: Infinite Wealth выйдет совсем скоро, 26 января 2024 года, для PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One и PC.