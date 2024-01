Этой ночью в Steam стартовала предзагрузка Like a Dragon: Infinite Wealth. Общий размер игры через Steam составляет почти 60 ГБ.

Критики остались в восторге от предстоящей игры и вчера появились первые оценки предстоящей JRPG.

Like a Dragon: Infinite Wealth происходит после событий Yakuza: Like a Dragon, в которой был представлен новый протагонист Ичибан Касуга, и после Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, в которой подробно описывались обстоятельства, окружавшие Кирю перед этим новым путешествием.

Потеряв работу в Hello Work, Ичибан получает задание разыскать свою мать на Гавайях, в результате чего у него появляются новые союзники и враги, а также раскрывается заговор, подобного которому еще не было. Вернулась система заданий, появилось бесчисленное количество новых мини-игр, что делает игру похожей на отпуск.

Like a Dragon: Infinite Wealth выйдет для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC 25 января 2024 года.