Повествовательная дедуктивная игра Lil' Guardsman получила новый трейлер с датой выхода

Приключенческая дедуктивная игра Lil’ Guardsman выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam 23 января, сообщил разработчик Hilltop Studios, выпустив новый трейлер.
«В Lil’ Guardsman мы хотели совместить дедуктивное решение головоломок и разветвленную сюжетную линию Papers, Please с теплотой и юмором Monkey Island и Grim Fandango», — сказал в пресс-релизе соучредитель Hilltop Studios и директор игры Артем Комаров. «Мы веселили друг друга в течение двух лет, придумывая сценарии, диалоги, визуальные приколы и изображая голосовой состав, составляющий мир Lil' Guardsman, мы так рады наконец поделиться этим со всеми 23 января!»
В этом дедуктивном приключении вы играете за Лил — необычную 12-летнюю героиню — прикрывающую смену своего отца в сторожевом сарае, и вам поручено решить судьбы более чем 100 уникальных персонажей.
Вы будете задавать вопросы людям, эльфам, гоблинам, циклопам и другим фантастическим существам, используя свои способности к дедукции, чтобы определить, кого признать или отвергнуть, основываясь на том, как они реагируют на ваши вопросы и ваши верные инструменты. Отправка посетителей в тюрьму, непреднамеренное разбивание их вдребезги или предоставление им возможности продолжать свой веселый путь — все это часть работы. Но будьте осторожны: от того, кого вы пропустите через ворота замка, зависит судьба королевства.
головоломка - что ретурд разраб который кал трещ лепит делал бы еслиб помойка типа стыма подобное уг не выставляло у себя ? применение дедуктивных методов обязательно