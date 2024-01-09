Повествовательная дедуктивная игра Lil' Guardsman получила новый трейлер с датой выхода

В этом дедуктивном приключении вы играете Лилом — необычным 12-летним героем, который должен определять судьбу самых разных персонажей. Вы должны помогать своему отцу — стражу королевского замка. Каждый день вы встречаете разных посетителей — людей, эльфов, гоблинов, циклопов и других сказочных существ — и решаете, кто из них может войти в замок, а кто нет.

Ваша задача — не допустить никого подозрительного или опасного. Для этого вы будете задавать вопросы, проверять документы и инвентарь, а также применять разные методы допроса — от уговоров до пыток. Но будьте аккуратны: не все так просто, как кажется. Некоторые лжецы очень хитры и умеют скрывать свои намерения. А некоторые честные люди могут быть не теми, за кого себя выдают. Ваш выбор может повлиять на судьбу всего королевства.