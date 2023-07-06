Разработчики дедуктивной приключенческой игры Lil' Guardsman познакомили с различными фракциями ©

Независимая игровая студия Hilltop Studios в сотрудничестве с Versus Evil раскрыла дополнительную информацию о своей грядущей дедуктивной приключенческой игре Lil' Guardsman, основанной на повествовании, в преддверии ее запуска в конце этого года на ПК, Switch и PlayStation. и консоли Xbox Series.

Lil’ Guardsman ставит игроков в роли молодой девушки, которая прикрывает своего отца, главного стража замка. Пока она допрашивает множество забавных и странных персонажей, пытающихся проникнуть в их городские стены, вы должны выяснить истинные намерения каждого посетителя с помощью хитрого диалога и умелого использования ее инструментов для расследования.

Новый пост в блоге содержит обзор фракций, с которыми вы встретитесь, став жертвой нестрогих законов о детском труде Sprawl. Нынешняя правительница, принцесса Дездемона, почти достигла совершеннолетия, и женихи из двух соседних стран соперничают за нее. С одной стороны, есть правительница древних женщин-воительниц во главе с Империей Марва, которая была основана на руководящем принципе: «Если твой муж голоден, он должен приготовить себе чертов обед». Они склонны решать свои имущественные, правопреемственные и юридические споры путем судебного разбирательства. С другой стороны, есть шахтерское королевство принца Финиуса Петрара, своенравного плейбоя, который просто хочет весело провести время, но его родители настаивают, чтобы он женился, чтобы гарантировать их королевскую линию.

Это не единственные фракции, с которыми вы столкнетесь, так как есть также Освободительная армия гоблинов (GLA), полная праведной ярости, что их люди построили The Sprawl, в то время как люди упиваются плодами своего труда. Ходят слухи, что королевская свадьба погубит нынешний режим. Есть также Гильдия Магов, скрытная и таинственная. Как правило, маги практикуют поодиночке, но иногда им приходится собираться вместе, когда для их заклинаний и экспериментов требуется большее количество грубой силы.