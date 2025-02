Трейлер Liminal Point - хоррора в духе Resident Evil

Студия HideWorks, ранее известная по игре The Devil is in the Details, анонсировала свой новый проект — хоррор Liminal Point. Разработчики опубликовали дебютный трейлер, который позволяет оценить атмосферу игры и ключевые элементы геймплея.

Liminal Point представляет собой изометрический survival-хоррор, вдохновлённый такими играми, как Resident Evil, Silent Hill и SIGNALIS. Сюжет игры разворачивается в мрачном и таинственном городе на туманном острове, полном опасностей. Главная героиня — бывшая рок-звезда Лира — отправляется на остров, чтобы раскрыть тайну исчезновения своей подруги Миры.

Игрокам предстоит исследовать разнообразные локации, включая побережье, особняк, больницу и канализацию. Для выживания необходимо собирать ресурсы, решать головоломки и сражаться с жуткими существами.

Выход игры Liminal Point запланирован на 2026 год на платформе Steam. Консольные версии на данный момент не анонсированы.