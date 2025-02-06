Трейлер Liminal Point - хоррора в духе Resident Evil

Студия HideWorks, ранее известная по игре The Devil is in the Details, анонсировала свой новый проект — хоррор Liminal Point. Разработчики опубликовали дебютный трейлер, который позволяет оценить атмосферу игры и ключевые элементы геймплея.
Liminal Point представляет собой изометрический survival-хоррор, вдохновлённый такими играми, как Resident Evil, Silent Hill и SIGNALIS. Сюжет игры разворачивается в мрачном и таинственном городе на туманном острове, полном опасностей. Главная героиня — бывшая рок-звезда Лира — отправляется на остров, чтобы раскрыть тайну исчезновения своей подруги Миры.
Игрокам предстоит исследовать разнообразные локации, включая побережье, особняк, больницу и канализацию. Для выживания необходимо собирать ресурсы, решать головоломки и сражаться с жуткими существами.
Выход игры Liminal Point запланирован на 2026 год на платформе Steam. Консольные версии на данный момент не анонсированы.
Я манал эти ваши виды и управление. Пусть сами играют. Капком наоборот ремейки делают современные с идеальным управлением, а индюшки идут наоборот в 80ые годы.
Но жопа монстра конечно вау.
согласен, для каких да1унов 90х годов по сей день делают этот обо1ссаный вид сверху, руки бы оторвал и в оч1ко вставил
0:17 Вы только посмотрите на эти булочки. Точно нужно брать )
Моё мнение survival-хоррор - это когда боишься каждого шороха, или хотя бы опасаешься врага, а не та "мясная вечеринка", что происходит на экране.
ну, это немного разные жанры, то что вы назвали это как раз просто хоррор, а survival horror это как раз помимо ужаса, возможность дать отпор врагу, где нужно разгадывать паззлы и грамотно расходовать аптечки, патроны, оружие а не просто мясной штурм, тут в ролике в принципе просто кадры не удачные выбрали, где видно что персонаж насобирал кучу ресурсов и начинает толпы косить, такое в каждом survival horror бывает, просто большую часть времени ты испытываешь недостаток ресурсов а в конце становишься чуть ли не терминатором, и вот тут как раз походу воткнули кадры ближе к концу игры.
Изометрический хоррор, ну не плохо выглядит. Только вот на мой взгляд слишком задранная камера, она палит всех монстрюков заранее, давая игроку инфу. Её бы слегка посадить. Взять тот же Signalis. Вобщем она в списке желаемом у меня есть, ждёмс.
Напомнило стазис.
Выглядит как очередная корейская безвкусица 🤷♂️
монстры подходят толпой как шайка гопников :)
Когда выйдет можно посмотреть, идея не обычная.
Шикарно! Как резик 3. Жаль только долго ждать выхода.
RE x Postal 1. Вот такая вот хорошая смесь
Postal при чём тут?
Поиграй - поймёшь
ясно кал с видом с верху