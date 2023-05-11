В Lineage 2: Essence запустили событие "Церемония желаний"

Только с 11 до 31 мая 2023 года в Lineage 2: Essence доступен ивент "Церемония желаний", всех игроков приглашают помочь оркам в проведении обряда, защитив Провидца от армии Тьмы.

Главный NPC ивента Хина расскажет все подробности и может взаимодействовать с Зачарованной Лампой.

Дважды в день (11:00 и 21:00) проходит обряд в Деревне Орков, все игроки могут прибыть в локацию и помочь в уничтожении Легиона Тьмы. Местность становится PvE зоной.

Во время ивента появляются уникальные монстры и босс Революционер Тьмы Крон. После победы можно забрать подарки и положительный бафф на бонус к характеристикам.

Вознаграждением станут Небесные фонарики разных цветов, внутри которых есть полезные предметы и купоны на бижутерию, снаряжение, книги заклинаний и куклы.