Ремейк Little Big Adventure нашел издателя и выйдет этой осенью

Компания Microids официально объявила, что выступит издателем Little Big Adventure - Twinsen's Quest, амбициозного ремейка классической Little Big Adventure. Речь идет о незабываемом приключении с изометрическим видом, выпущенном в 1994 году Фредериком Рейналем, автором Alone in the Dark.

Выходящая этой осенью на PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch, Twinsen's Quest будет отличаться новым художественным оформлением, улучшенным геймплеем, отвечающим вкусам современных геймеров, и новым саундтреком, написанным Филиппом Вашье.

Благодаря ремейку, выпущенному Microids, мы сможем заново открыть для себя увлекательный планетоид Твинсан и его особенности, использовать мощный Волшебный шар и следить за приключениями главного героя приключений Твинсена в переработанных по этому случаю уровнях.

История Little Big Planet - Twinsen's Quest рассказывает о планетоиде, где в гармонии живут четыре разных вида, пока доктор Фанфрок не изобретает клонирование и телепортацию, фактически захватив контроль над этим миром и его обитателями.

Твинсен, примерный гражданин, внезапно оказывается в бегах от приспешников Фанфрока и, несмотря на то, что его разыскивают, решает создать повстанческую фракцию, которая сможет освободить Твинсан от контроля клонов злого доктора.