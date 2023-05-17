Щенячье приключение Little Friends: Puppy Island начнет покорять сердца игроков с 27 июня ©

Очаровательное приключение про милых щенят Little Friends: Puppy Island выйдет 27 июня, объявили издатель Fireshine Games и разработчик Big Blue Bubble. В списке платформ пока значатся только Switch и PC (Steam).

В Little Friends: Puppy Island игрокам предлагается исследовать райский остров и заодно подружиться с очаровательными щенками. Отправляйтесь на прогулки по захватывающим местам, откапывайте спрятанные сокровища, стройте и расширяйте свой курорт и встречайте милых щенков, за которыми нужно ухаживать на вашем собственном тропическом острове.