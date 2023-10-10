Сказочный хоррор Little Goody Two Shoes выходит в конце октября

Компания Square Enix Collective объявила сегодня дату выхода Little Goody Two Shoes, нового таинственного сказочного аниме-приключения с мрачными нотками. Приключенческая игра ужасов, ориентированная на повествование, разработана AstralShift, выходит 31 октября 2023 года на ПК в Steam, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PlayStation 5.
Игра Little Goody Two Shoes, действие которой происходит в загадочной деревне Киферберг, стилистически вдохновлена ролевыми играми PlayStation, PlayStation 2 и аниме 90-х и 00-х годов. Действие игры сосредоточено вокруг Элизы, амбициозной девушки, решившей разбогатеть и избежать своей скромной жизни. Будьте готовы встать на место Элизы и вскоре погрузитесь в приключенческую игру ужасов, вдохновленную 90-ми.