Представлен дебютный трейлер метроидвании Little Mage в духе Hollow Knight

Во время выставки Future Games Show на Gamescom Latam была представлена визуально насыщенная метроидвания Little Mage, вдохновлённая такими хитами, как Hollow Knight. В трейлере показан мрачный, проработанный мир, полный тайн, платформенных испытаний и сражений с магическими врагами.

Игрокам предстоит взять на себя роль мага по имени Эфир — первого, кто пробудился в разрушенном мире после катастрофического Падения. Город Хорнедроуз, некогда процветающий центр магии, теперь лежит в руинах и скрывает могилы Шестнадцати древних магов, заключённых за их тёмные деяния.

Чтобы спасти остатки мира, Эфиру нужно исследовать полуразрушенные кварталы, преодолевать ловушки и сражаться с мощными врагами. Little Mage предлагает насыщенное визуальное оформление, сложные платформенные секции, оригинальный язык мира и глубокую историю, которую предстоит раскрыть шаг за шагом.