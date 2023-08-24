IGN выложили интервью с продюсером Supermassive Games, которая поподробнее рассказала о Little Nightmares 3

Все самое интересное об игре вскупе со старой информацией:
- Играть нам предстоит за двух лучших друзей — Низкого и Одинокую. Низкий это мальчик в маске и плаще, который пытается найти дорогу домой. Одинокая же представляет из себя девочку в шлеме, которая из любопытства исследует новые места, в которые она попадает со своим другом;
- Игру можно будет пройти либо одному, либо же кооперативе с другом. Можно будет это сделать как онлайн, так и на одном экране. Разработчики решили отказаться от разделения экрана, дабы не портить атмосферу игры;
- По ходу игры у каждого из персонажей будет появляться свой определенный предмет, который поможет им в решении различных головоломок. Так к примеру в один момент в игре у Низкого появится лук и стрелы, а у Одинокой гаечный ключ;
- Разработчики постарались сделать так, чтобы каждая глава игры ощущалась по своему. У каждой из них будет своя атмосфера;
- Пустыня, которую нам представили еще в трейлере, это город Некрополь, который захватила огромная маленькая девочка, от которой нам предстоит частенько прятаться;
Релиз игры состоится в 2024 году на PS5, PS4, Xbox Series S|X, Xbox One и PC.
Оч жду и надеюсь будет не хуже 2ой части , т к она была крутой) и оставила исключительно положительные эмоции , мы потом с женой еще неделю обсуждали 2ую часть)) понравилось
На одном из скринов есть печь из dlc к первой части,в трейлере зеркало с чем-то напоминающее тёмную ауру (отсылка на Леди), и в не которых моментах локации смахивают на Бледный Город из LN2. Прикольно, что решили оставлять отсылки на прошлые части)