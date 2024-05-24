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Skull and Bones 16.02.2024
Экшен, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир
5.6 463 оценки

Покинуть корабль! 90% игроков в Skull and Bones на Xbox уже забросили игру

butcher69
Новости

Хотя Ubisoft утверждала, что Skull and Bones поставила рекорд по вовлеченности игроков на старте, игра оказалась далека от ожиданий фанатов. После ее выхода многие игроки вернулись к Assassin's Creed 4, чтобы насладиться достойным пиратским приключением.

Однако Ubisoft продолжает выпускать обновления в рамках своих планов по живому сервису, и хотя второй сезон Skull and Bones близок к выходу, последние данные говорят о том, что 90 % игроков на Xbox уже оставили игру.

Как сообщает True Achievements, собравшая данные с более чем 2,4 миллиона учетных записей Xbox, дела у Skull & Bones на платформе идут хуже, чем раньше.

Данные показывают, что количество игроков сократилось на 90% по сравнению с первым запуском. Однако, поскольку первый сезон подходит к концу, а в следующем сезоне будет много нового контента, некоторые игроки могут вернуться.

К сожалению, в отчете также говорится, что с момента выхода Skull and Bones никак не удается увеличить количество игроков. Похоже, что с самого первого дня игра идет ко дну.

Согласно данным, AAAA-игра находится на 221-м месте по количеству игроков на Xbox, что, конечно, далеко от идеала для игры-сервиса, выпущенной несколько месяцев назад. Хотя данные по таким платформам, как ПК, не были опубликованы, мало кто удивится, если они будут такими же или даже хуже.

В конечном итоге амбиции Ubisoft в области живых сервисов могут оказаться под угрозой срыва. Недавние заявления были обнадеживающими, но заметно отсутствие ажиотажа вокруг этого IP.

Второй сезон выйдет на следующей неделе и обещает массу нового контента. Ubisoft представила новый сюжетный трейлер, но будет ли этого достаточно, чтобы игра с живым сервисом вернулась к жизни, пока неизвестно.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Gords

Надо добавить больше "А" и тогда игра точно поплывёт!

5
Валерий Юриков

Осталось 9% ботов и 1% разработчиков. Хотя они же наверное не играют в то, что наделали...

0
Пользователь ВКонтакте

Море воров интереснее и веселее // Fatal Mistake

0
Player is Ready

А на что они надеялись, ухандокали игру и думают, что щас они заработают неплохо. По наблюдениям, их ничему вооооообще жизнь не учит.

0
ZAUSA
говорят о том, что 90 % игроков на Xbox уже оставили игру.

Настоящие пираты на ПК.

0
Ой извините

В трюме вода!

0
Rаyden

Бегут, как крысы с тонущего корабля!

0
Farisey Дима

всего 90%? Интересно, чем занимаются в этой недоигре оставшиеся 10%)

0
Raphtallia
0
Гасен

АААА @@@лять игра!

0