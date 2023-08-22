Компания Bandai Namco анонсировала Little Nightmares 3

Атмосферный платформер Little Nightmares от шведской компании Tarsier Studios имел большой успех после выхода в 2017 году. В 2021 году игра получила продолжение, а теперь на подходе и третья глава.
Небольшой трейлер показывает, что в Little Nightmares III, как и в предыдущей игре, будет два маленьких персонажа, которые должны помогать друг другу.
Новинкой станет возможность играть вдвоем через сетевой кооператив.
Выход Little Nightmares III состоится в 2024 году.
Вот это мы ждем!
Эти "мы" с вами в одной комнате?
Можно и не в одной комнате. Можете сразу скипать
А кошмары и не думали заканчиваться!
Это лишнее, не надо в такой хорошей игре кооператив.
Жду не дождусь)
СУПЕР!!!
Во это ждём.
Little Nightmares III на подходе! 👻🌙 Два маленьких персонажа снова нас ожидают, но сейчас они даже могут играть вдвоем через кооператив! 🎮👫 Готовьтесь к новым ужасам и приключениям в 2024 году. 🕑😱 Все мы затаили дыхание и ждем, чтобы снова попасть в темный мир Little Nightmares! 🌌✨
было круто узнать в конце 2й части за кого на самом деле мы играли, интересно за кого будем играть в 3й части? хотя я догадываюсь
Во второй мы вроде играли за девятого.
А вот это отличные новости.