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Little Nightmares 3 2024 г.
8.4 5 оценок

Компания Bandai Namco анонсировала Little Nightmares 3

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butcher69
Новости

Атмосферный платформер Little Nightmares от шведской компании Tarsier Studios имел большой успех после выхода в 2017 году. В 2021 году игра получила продолжение, а теперь на подходе и третья глава.

Небольшой трейлер показывает, что в Little Nightmares III, как и в предыдущей игре, будет два маленьких персонажа, которые должны помогать друг другу.

Новинкой станет возможность играть вдвоем через сетевой кооператив.

Выход Little Nightmares III состоится в 2024 году.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Ethan Hunt

Вот это мы ждем!

3
TheLokich

Эти "мы" с вами в одной комнате?

-4
Ethan Hunt TheLokich

Можно и не в одной комнате. Можете сразу скипать

1
TheLokich Ethan Hunt
-2
Strannik110

А кошмары и не думали заканчиваться!

3
Maxthon80
Новинкой станет возможность играть вдвоем через сетевой кооператив.

Это лишнее, не надо в такой хорошей игре кооператив.

1
U1traMagnum

Жду не дождусь)

0
amigolord

СУПЕР!!!

0
tvorog8088

Во это ждём.

0
boPistolet

Little Nightmares III на подходе! 👻🌙 Два маленьких персонажа снова нас ожидают, но сейчас они даже могут играть вдвоем через кооператив! 🎮👫 Готовьтесь к новым ужасам и приключениям в 2024 году. 🕑😱 Все мы затаили дыхание и ждем, чтобы снова попасть в темный мир Little Nightmares! 🌌✨

0
SkyraX

было круто узнать в конце 2й части за кого на самом деле мы играли, интересно за кого будем играть в 3й части? хотя я догадываюсь

0
Maxthon80

Во второй мы вроде играли за девятого.

0
Кей Овальд

А вот это отличные новости.

0