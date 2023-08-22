Компания Bandai Namco анонсировала Little Nightmares 3 ©

Атмосферный платформер Little Nightmares от шведской компании Tarsier Studios имел большой успех после выхода в 2017 году. В 2021 году игра получила продолжение, а теперь на подходе и третья глава.

Небольшой трейлер показывает, что в Little Nightmares III, как и в предыдущей игре, будет два маленьких персонажа, которые должны помогать друг другу.

Новинкой станет возможность играть вдвоем через сетевой кооператив.

Выход Little Nightmares III состоится в 2024 году.