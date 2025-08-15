Little Nightmares 3 покажут на Future Games Show

Помимо Phantom Blade Zero, 20 августа на Future Games Show будет представлена Little Nightmares 3 от Supermassive Games. В твите с анонсом было упомянуто о возвращении «ярмарки», а в Instagram компания Bandai Namco подтвердила, что речь идет о Карнавале.
Если вы пропустили первую презентацию Little Nightmares, то это место напоминает извращенный карнавал. По мере того как Лоу и Алоун будут исследовать локацию, их ожидают встречи с горбатыми существами со слабым зрением и оживающими куклами, непрерывно преследующими героев по пятам, пока не размозжат им головы.
Геймплейное знакомство с игрой завершается тем, что они оказываются на аттракционе «американские горки». Возможно, трейлер Future Games Show начнется с того же момента и еще сильней закрутит интригу? Future Games Show состоится 20 августа. Начало трансляции — в 21:00 по МСК. На шоу покажут более 50 игр.
Little Nightmares 3 выйдет 10 октября на Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4, PC, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.