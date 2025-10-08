Журналисты неоднозначно встретили Little Nightmares 3

Little Nightmares 3 получила отзывы от журналистов, которые показали неоднозначный приём. Последняя игра в серии атмосферных хорроров, разработанной Supermassive Games после ухода Tarsier Studios, получила средний балл 73/100 на Metacritic и 74/100 на OpenCritic, что свидетельствует о положительном приёме, хотя и с некоторыми оговорками.
По мнению критиков, игра сохраняет мрачную сущность серии, предлагая потрясающую графику, напряжённый сеттинг и захватывающий сюжет, а также представляет онлайн-кооператив как новое эмоциональное и игровое измерение. Однако некоторые сайты указывают на отсутствие инноваций, повторяющиеся механики, короткую продолжительность и проблемный ИИ для игроков-одиночек как на негативные аспекты игры.
- GamersRD — 8,5/10
- TechRaptor — 8/10
- Shacknews — 8/10
- Everyeye.it — 8/10
- Hobby Consoles — 8/10
- Insider Gaming — 4/5
- GameSpot — 7/10
- Metro GameCentral — 7/10
- XboxEra — 7/10
- IGN — 6/10
- Destructoid — 6/10
GamersRD – 85
Little Nightmares III возвращается, чтобы исследовать самые глубокие детские страхи, на этот раз в ужасающем кооперативном приключении. Знакомая механика оживает: два игрока исследуют мрачные локации, решают хитроумные головоломки и открывают для себя новый сюжетный поворот. Несмотря на некоторые раздражающие моменты, игра остаётся настоятельно рекомендуемой и захватывающей.
Hobby Consoles – 80
Совместный режим идеально подходит для Little Nightmares III, используя традиционные сильные стороны серии, но в конечном итоге страдает одиночный режим. Поэтому играть в одиночку будет менее увлекательно, в то время как игра с другими игроками может повысить ваш общий рейтинг.
GameSpot – 70
Little Nightmares 3 остаётся верной серии под новым руководством Supermassive Games. Команда разработчиков бережно хранит наследие Tarsier, хотя порой кажется, что игра слишком сильно следует традициям предыдущих игр, не выведя головоломки и дизайн монстров на новый уровень. Это хорошее продолжение, которое стоит своих денег, но если в этом мире маленьких ужасов появится новая игра, ей сначала понадобится свежая доза инноваций.
IGN – 60
Little Nightmares 3 недостаточно отличается от двух предыдущих приключений, делая каждый шаг по её мрачным лабиринтам менее пугающим и больше похожим на повторение. Игра предлагает мало инноваций, мало пугающих моментов и не слишком привлекательна для тех, кто уже играл в первые две игры.
Little Nightmares 3 выйдет 10 октября на ПК, PS4, PS5, Switch 1, Switch 2, Xbox One и Xbox Series S|X.
70-80 баллов по большей части это у нас теперь неоднозначно. Приехали. Это крепкий средняк, близкий к высокой оценке. Неоднозначно это максимум 40-50 баллов.
демка понравилась, первую часть улучшенную дадут бесплатно обладателям оригинала? или надо покупать делюкс третьей?
Держи просили передать
Да, улучшенную версию первой части дадут бесплатно обладателям оригинала.
А чего ожидать разработчики уже другие.... а разрабы этой части (Supermassive Games) кроме игр: интерактивного кина больше ничего не создавали им и дальше надо делать игры The Dark Pictures, или сделать The Quarry 2, короче ждем REANIMAL от разработчиков Little Nightmares 1-2.
По современным меркам оценки откровенно средние, а то и низкие, особенно если брать в качестве прямых конкурентов схожие инди-проекты, но у них хотя бы демократичный прайс.
Здесь же за 40$ пытаются впарить все тоже самое третий раз в виде игры на один вечер. Не удивлюсь, если уже на нг-распродаже прикрутят скидку в 40-50%
Ставка на кооператив вообще ни разу не вдохновляет, поскольку нарушает главный принцип таких игр, поскольку ты уже НЕ ОДИН, а значит не так страшно.
Поиграл в демку, вообще не зацепило. Пустыня в качестве первой локации выглядит как что-то вне этого жанра, в 1 и 2 частях мне нравилось камерность происходящего, замкнутое и запутанное пространство, а монстры и метафоры в сюжете вообще отдельный разговор.