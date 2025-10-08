ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Little Nightmares 3 10.10.2025
Адвенчура, Логические, Ужасы, Кооператив
8.3 148 оценок

Журналисты неоднозначно встретили Little Nightmares 3

monk70 monk70

Little Nightmares 3 получила отзывы от журналистов, которые показали неоднозначный приём. Последняя игра в серии атмосферных хорроров, разработанной Supermassive Games после ухода Tarsier Studios, получила средний балл 73/100 на Metacritic и 74/100 на OpenCritic, что свидетельствует о положительном приёме, хотя и с некоторыми оговорками.

По мнению критиков, игра сохраняет мрачную сущность серии, предлагая потрясающую графику, напряжённый сеттинг и захватывающий сюжет, а также представляет онлайн-кооператив как новое эмоциональное и игровое измерение. Однако некоторые сайты указывают на отсутствие инноваций, повторяющиеся механики, короткую продолжительность и проблемный ИИ для игроков-одиночек как на негативные аспекты игры.

  • GamersRD — 8,5/10
  • TechRaptor — 8/10
  • Shacknews — 8/10
  • Everyeye.it — 8/10
  • Hobby Consoles — 8/10
  • Insider Gaming — 4/5
  • GameSpot — 7/10
  • Metro GameCentral — 7/10
  • GameSpot — 7/10
  • XboxEra — 7/10
  • IGN — 6/10
  • Destructoid — 6/10

GamersRD – 85

Little Nightmares III возвращается, чтобы исследовать самые глубокие детские страхи, на этот раз в ужасающем кооперативном приключении. Знакомая механика оживает: два игрока исследуют мрачные локации, решают хитроумные головоломки и открывают для себя новый сюжетный поворот. Несмотря на некоторые раздражающие моменты, игра остаётся настоятельно рекомендуемой и захватывающей.

Hobby Consoles – 80

Совместный режим идеально подходит для Little Nightmares III, используя традиционные сильные стороны серии, но в конечном итоге страдает одиночный режим. Поэтому играть в одиночку будет менее увлекательно, в то время как игра с другими игроками может повысить ваш общий рейтинг.

GameSpot – 70

Little Nightmares 3 остаётся верной серии под новым руководством Supermassive Games. Команда разработчиков бережно хранит наследие Tarsier, хотя порой кажется, что игра слишком сильно следует традициям предыдущих игр, не выведя головоломки и дизайн монстров на новый уровень. Это хорошее продолжение, которое стоит своих денег, но если в этом мире маленьких ужасов появится новая игра, ей сначала понадобится свежая доза инноваций.

IGN – 60

Little Nightmares 3 недостаточно отличается от двух предыдущих приключений, делая каждый шаг по её мрачным лабиринтам менее пугающим и больше похожим на повторение. Игра предлагает мало инноваций, мало пугающих моментов и не слишком привлекательна для тех, кто уже играл в первые две игры.

Little Nightmares 3 выйдет 10 октября на ПК, PS4, PS5, Switch 1, Switch 2, Xbox One и Xbox Series S|X.

14
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
Summor Ner

70-80 баллов по большей части это у нас теперь неоднозначно. Приехали. Это крепкий средняк, близкий к высокой оценке. Неоднозначно это максимум 40-50 баллов.

3
Юрий Пенкин

демка понравилась, первую часть улучшенную дадут бесплатно обладателям оригинала? или надо покупать делюкс третьей?

1
Haliburton
первую часть улучшенную дадут бесплатно обладателям оригинала? или надо покупать делюкс третьей?

Держи просили передать

6
monk70

Да, улучшенную версию первой части дадут бесплатно обладателям оригинала.

5
BADR007

А чего ожидать разработчики уже другие.... а разрабы этой части (Supermassive Games) кроме игр: интерактивного кина больше ничего не создавали им и дальше надо делать игры The Dark Pictures, или сделать The Quarry 2, короче ждем REANIMAL от разработчиков Little Nightmares 1-2.

1
maximus388

По современным меркам оценки откровенно средние, а то и низкие, особенно если брать в качестве прямых конкурентов схожие инди-проекты, но у них хотя бы демократичный прайс.
Здесь же за 40$ пытаются впарить все тоже самое третий раз в виде игры на один вечер. Не удивлюсь, если уже на нг-распродаже прикрутят скидку в 40-50%

1
CohesiveUlwinn

Ставка на кооператив вообще ни разу не вдохновляет, поскольку нарушает главный принцип таких игр, поскольку ты уже НЕ ОДИН, а значит не так страшно.

Поиграл в демку, вообще не зацепило. Пустыня в качестве первой локации выглядит как что-то вне этого жанра, в 1 и 2 частях мне нравилось камерность происходящего, замкнутое и запутанное пространство, а монстры и метафоры в сюжете вообще отдельный разговор.