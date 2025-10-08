Журналисты неоднозначно встретили Little Nightmares 3

Little Nightmares 3 получила отзывы от журналистов, которые показали неоднозначный приём. Последняя игра в серии атмосферных хорроров, разработанной Supermassive Games после ухода Tarsier Studios, получила средний балл 73/100 на Metacritic и 74/100 на OpenCritic, что свидетельствует о положительном приёме, хотя и с некоторыми оговорками.

По мнению критиков, игра сохраняет мрачную сущность серии, предлагая потрясающую графику, напряжённый сеттинг и захватывающий сюжет, а также представляет онлайн-кооператив как новое эмоциональное и игровое измерение. Однако некоторые сайты указывают на отсутствие инноваций, повторяющиеся механики, короткую продолжительность и проблемный ИИ для игроков-одиночек как на негативные аспекты игры.

GamersRD — 8,5/10

TechRaptor — 8/10

Shacknews — 8/10

Everyeye.it — 8/10

Hobby Consoles — 8/10

Insider Gaming — 4/5

GameSpot — 7/10

Metro GameCentral — 7/10

XboxEra — 7/10

IGN — 6/10

Destructoid — 6/10

GamersRD – 85

Little Nightmares III возвращается, чтобы исследовать самые глубокие детские страхи, на этот раз в ужасающем кооперативном приключении. Знакомая механика оживает: два игрока исследуют мрачные локации, решают хитроумные головоломки и открывают для себя новый сюжетный поворот. Несмотря на некоторые раздражающие моменты, игра остаётся настоятельно рекомендуемой и захватывающей.

Hobby Consoles – 80

Совместный режим идеально подходит для Little Nightmares III, используя традиционные сильные стороны серии, но в конечном итоге страдает одиночный режим. Поэтому играть в одиночку будет менее увлекательно, в то время как игра с другими игроками может повысить ваш общий рейтинг.

GameSpot – 70

Little Nightmares 3 остаётся верной серии под новым руководством Supermassive Games. Команда разработчиков бережно хранит наследие Tarsier, хотя порой кажется, что игра слишком сильно следует традициям предыдущих игр, не выведя головоломки и дизайн монстров на новый уровень. Это хорошее продолжение, которое стоит своих денег, но если в этом мире маленьких ужасов появится новая игра, ей сначала понадобится свежая доза инноваций.

IGN – 60

Little Nightmares 3 недостаточно отличается от двух предыдущих приключений, делая каждый шаг по её мрачным лабиринтам менее пугающим и больше похожим на повторение. Игра предлагает мало инноваций, мало пугающих моментов и не слишком привлекательна для тех, кто уже играл в первые две игры.

Little Nightmares 3 выйдет 10 октября на ПК, PS4, PS5, Switch 1, Switch 2, Xbox One и Xbox Series S|X.