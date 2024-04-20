Sony отключила серверы LittleBigPlanet 3 "на неопределенный срок"

Sony подтвердила, что серверы LittleBigPlanet 3 на PlayStation 4 останутся отключенными «на неопределенный срок» из-за проблем с сервисом, произошедших в начале этого года.

Компания сообщила фанатам о плохих новостях в обновлении на своем веб-сайте, объяснив, что временное отключение серверов в январе теперь будет действовать в обозримом будущем. Это решение означает, что миллионы созданных пользователями уровней больше не будут доступны новым игрокам. Sony называет «текущие технические проблемы» причиной своего решения прекратить поддержку.

Доступ к творческому контенту, хранящемуся на устройствах игроков локально, по-прежнему возможен, при этом пользователи по-прежнему могут создавать контент и воспроизводить его, будучи отключенными от серверов. PlayStation также предлагает поклонникам LittleBigPlanet доступ к офлайн-функциям, если они захотят продолжить игру в той или иной форме.

Игроки PlayStation 3 потеряли доступ к этому контенту, когда Sony решила отключить серверы PS3 для LittleBigPlanet 1, 2 и 3 в 2021 году, и теперь версию третьей игры для PS4 постигла та же участь. Поскольку серверы отключаются на неопределенный срок, это означает, что не существует официального способа увидеть контент, который игроки создают с момента запуска оригинальной LittleBigPlanet в 2008 году. LittleBigPlanet 3 была выпущена для PS3 и PS4 в 2014 году.