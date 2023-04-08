Live A Live получила полную поддержку Steam Deck ©

Live A Live выйдет очень скоро на ПК, PlayStation 4 и PlayStation 5, как предполагает сама Square Enix. Однако команда разработчиков подумала и о пользователях, которые будут покупать игру в Steam Deck.

Как заявила компания в сообщении, опубликованном официальной учетной записью Square Enix в Twitter, Live A Live получила статус «проверена для Steam Deck». Это отличная новость, особенно для владельцев гибридной консоли, созданной Valve, которые хотят погрузиться в этот фантастический мир, наслаждаясь мобильностью.

«Испытывайте новые жизни и эпохи, куда бы вы ни пошли. Live A Live теперь проверена для Steam Deck». Короткий пост Square Enix напрямую ссылается на официальный сайт Steam для предварительного заказа предстоящей игры, которая за последние месяцы добилась важного результата: на Nintendo Switch было продано более 500 000 копий Live A Live.

Live A Live появится 27 апреля на ПК, PlayStation 4 и PlayStation 5.