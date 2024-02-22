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Lizards Must Die 27.09.2023
Экшен, Слэшер, Инди, От третьего лица, Юмор
7.8 131 оценка

Hobby World выпустила ККИ "Берсерк. Русы против ящеров"

Simple Jack
Новости

Издательство Hobby World отметило 20-летие коллекционно-карточной игры «Берсерк» и презентовало новинку — «Берсерк. Русы против ящеров», разработанную по мотивам популярной видеоигры от студии The Bratans.

«Берсерк» — отечественная игра, вышедшая еще в 2003 году. В 2023 вышла вторая редакция ККИ, тиражи которой быстро распродавались. С тех пор игра пополнилась еще одним выпуском, по ней провели тысячи турниров, а еще вышло ответвление «Берсерк. Герои», другая ККИ в этой же игровой вселенной.

«Берсерк. Русы против ящеров» — это отдельный игровой дуэльный набор, в который можно играть без других коробок. Фанатов ждут сражения доблестной армии русов против коварных ящеров, а уже известные мемы дополнили новыми шутками в фирменном стиле видеоигры. За иллюстрации к настольной версии отвечал Алексей Попов, оригинальный художник «Русов против ящеров».

Также на презентации Hobby World анонсировали еще одну коллаборацию — «Замес. Русы против ящеров». Это быстрая и динамичная карточная игра, в которой каждый из участников составляет колоду, замешав друг с другом две разные фракции, а после все игроки борются за контроль над базами и победные очки, разыгрывая существ и действия.

Набор «Замес. Русы против ящеров» — это отдельное дополнение, включающее две одноименные фракции. Можно смешать русов с пиратами, а ящеров с роботами или придумать более безумные комбинации для своей колоды «Замеса». Это первое расширение для линейки игр «Замес», полностью придуманное и разработанное в России, а в продаже оно появится уже скоро.

В 2024 Hobby World планирует выпустить не только новые выпуски для «Берсерка» и спин-оффа «Берсерк. Герои», но и различные аксессуары, провести еще больше турниров, запустить рейтинговую систему и новые онлайн-активности для сообщества. Особое внимание уделят тем, кто только начинает свой путь в хобби.

Оригинальная «Русы против ящеров» вышла 27 сентября 2023 года. В ней геймерам предстоит защищать Байкальск, Тыву и Гиперборею и сражаться с ящерами в роли богатырей. В конце 2023 мемный слэшер вошел в топ-20 самых высокооцененных игр года в Steam.

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