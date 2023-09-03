Российская студия анонсировала экшен по мему "Древние русы против ящеров"

Отечественная инди-студия theBratans анонсировала игру «РУСЫ ПРОТИВ ЯЩЕРОВ» по мему «Великие подвиги древних русов в войне против ящеров». В экшене игрокам предстоит отбивать атаки ящеров за одного из трех богатырей — Дрочеслава сына Сергея (вооружен бердышом) , Всеслава Чародея (боец с двумя мечами) и Радислава Багирова (владеет мечом и щитом).

События игры происходят в Гипербореи, Байкальске и республике Тыва. В бою игроки будут получат благословения разных древнерусских богов, а также использовать комбо-атаки под «матерый фонк». Разработчики обещают 3D графику и «минимум 8 полигонов у бревен».

Релиз игры намечен на сентябрь 2023 года. «РУСЫ ПРОТИВ ЯЩЕРОВ» будет доступна на PC в Steam.

Минимальные системные требования:

ОС: Windows 7 64-бит;

Процессор: Intel Core i3 2.5 ГГц или AMD Ryzen 5;

Видеокарта: Nvidia GTX 970 или RX 480;

Оперативная память: 4 ГБ;

DirectX: Версия 10

Место на диске: 3 ГБ.

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