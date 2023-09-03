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Lizards Must Die сентябрь 2023 г.
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Российская студия анонсировала экшен по мему "Древние русы против ящеров"

Simple Jack

Отечественная инди-студия theBratans анонсировала игру «РУСЫ ПРОТИВ ЯЩЕРОВ» по мему «Великие подвиги древних русов в войне против ящеров». В экшене игрокам предстоит отбивать атаки ящеров за одного из трех богатырей — Дрочеслава сына Сергея (вооружен бердышом) , Всеслава Чародея (боец с двумя мечами) и Радислава Багирова (владеет мечом и щитом).

События игры происходят в Гипербореи, Байкальске и республике Тыва. В бою игроки будут получат благословения разных древнерусских богов, а также использовать комбо-атаки под «матерый фонк». Разработчики обещают 3D графику и «минимум 8 полигонов у бревен».

Релиз игры намечен на сентябрь 2023 года. «РУСЫ ПРОТИВ ЯЩЕРОВ» будет доступна на PC в Steam.

Минимальные системные требования:

  • ОС: Windows 7 64-бит;
  • Процессор: Intel Core i3 2.5 ГГц или AMD Ryzen 5;
  • Видеокарта: Nvidia GTX 970 или RX 480;
  • Оперативная память: 4 ГБ;
  • DirectX: Версия 10
  • Место на диске: 3 ГБ.

Рекомендованные:

  • ОС: Windows 10 64-бит;
  • Процессор: Intel Core i7 2.8 ГГц или AMD Ryzen 7;
  • Оперативная память: 16 ГБ;
  • Видеокарта: Nvidia 2060 Super или RX 5700 XT.
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3
41
Комментарии: 41
Ваш комментарий
Taicho

Все по секретным документам

4
BrokVud

Надо накатить водицы Байкальской за такое дело!

4
Talendor3
Всеслава Чародея

хах, найс отсылка) хоть где то можно будет поиграть во всеслава чародея)

2
Berenika

Выпарь железо из крови? Перумов?

0
Talendor3 Berenika

игра которую давным давно анонсили но так и не выпустили

0
Concelhaut

Ну, стёб и пародия, что тут такого?

Вы ещё вспомните "Сталин против марсиан" или "Петька и Василь Иваныч против пришельцев". )))

2
Капитан Баттхерт

Гойда, надо четвертого богатыря дабавить - Пынеслава.

2
Diablonos

Игра года. Не иначе

1
cuckold

Против рептилоидов, что-ли?

1
Berenika
Дрочеслава сына Сергея (вооружен бердышом)

Чур я играю за Дрочеслава!!!

0
ZackSnyder

Сын Сергея и Усяслава, сын двух отцов.

3
Rey Harley ZackSnyder

Кажется в этой игре присутствуют слегка нетрадиционные ценности :)

0
Berenika Rey Harley

Вызываю Веронику! (то-есть, как там её, короче ту озверелую от недоеба бабу из Думы)

1
Costollom

А в Киберславе всех врагов уже победили?

0
TAPAKAH222

"Дети против ящеров"

0
Rey Harley

Да, уровень постановки видеороликов вызывает испанский стыд

2
Телетузик Rey Harley

1С уже 2-а проекта анонсировала на тему - "ох уж эта Россия, я плачу и хочу в Европу". Первый - это славянские сказки в стиле вархамера... Ну а 2-ой совсем говорящий, текст новости: "Разработчики «Калибра» и роглайка по «Сказкам Старой Руси» выпустят игру на стыке с кино про борьбу казаков и пришельцев".

Им там разнарядку выдали.

2
Rey Harley Телетузик

Скорее набрали людей, которые еще вчера создавали мобильные игры, "три в ряд" и подобные. Даже название "Русы против ящеров" напоминает фильм "Ковбои против пришельцев" 2011 года (в оригинале Cowboys & Aliens, это не косяк наших локализаторов), голливудское кино, в котором снялся Дэниел Крейг, современный Джеймс Бонд. Так что скорее всего глупость, ну и плохой геймдизайнер

1
Imnogamer Rey Harley

Cowboys & Aliens? Да что там Крэйг, там Инди снялся. Фильм на один раз, кстати.

0
Artery Kaulitz

А обложка то напоминает "Warcraft: Orcs & Humans", может даже отсылка

0
Luis_Se

Напомнило российские игры нулевых, тогда много подобного "трэша" выходило. Были и классные игры

0
ZackSnyder

игростудия "Книнджота инк" представляет....

0
AlexFullBeast

Надо VK Play срочно выкупать этот шедевр в эксклюзивы для рф и снг

0
jax baron

вот ртс было бы идеально

0
Xndr DeKoz

дичь)

0
РикоЧико

Мое желание за неделю реализовали. )))

https://youtube.com/shorts/i5MSHBbGe7M?si=dvzgfDxW4J-m3n7E

СЛАВА РОДУ! СЛАВА ПОДВИГУ ДРЕВНИХ!

0
DmitryGG

я думаю не стоит делать новости по рофлоиграм которые каждую неделю в стиме появляются, а то старпёры будут негодовать что за хрень разрабатывают..

0
Озверин

какое же убожество этот ваш "фонк".
лучше б дабстеп дальше слушали.

0
Shrike1894

"Братва и кольцо" некстген?)))

0
orion1786

Это должно стать эксклюзивом для вк плай.

0
Кей Овальд

А чепать путерики можно будет?

Как мем прикольно, как игра... Нет.

0
Богдан Мастдаев

Хочу дождаться, когда любая российская студия анонсирует экшен в современном сеттинге или недалеком будущем.
Сколько можно. То средние века, то далекое будущее. Приземлитесь уже. Как будто бы невозможно ничего годного сделать в сеттинге нынешнего времени.

-2
Janekste

На нынешнее время поглазеть я могу и на улицу выйти. Нафига мне в играх тоже самое время, в котором я сам живу?

3
Extor Menoger

Какие проблемы на

1
Богдан Мастдаев Janekste

Современный сеттинг это не только хрущевки и ямы. Погугли красоты России.

-1
ivan41kds

по видео похоже на for honor моментами

-4
Spillik

Даже не близко

4
Телетузик

Отечественная инди-студия theBratans анонсировала игру «РУСЫ ПРОТИВ ЯЩЕРОВ».

Ну судя по названию студии и игры - это братья-украинцы делают. Ну что-же, пожелаем им удачи в их нелёгком деле трололо

-4
DmitryGG

и давно челики из мск стали братьями-украинцами?)

0
Luis_Se DmitryGG

Шиза, что поделать

0
Real Slim Shady

Клиентоориенировоность хороша)) Это бы я купил

-5