Российская студия анонсировала экшен по мему "Древние русы против ящеров"

Отечественная инди-студия theBratans анонсировала игру «РУСЫ ПРОТИВ ЯЩЕРОВ» по мему «Великие подвиги древних русов в войне против ящеров». В экшене игрокам предстоит отбивать атаки ящеров за одного из трех богатырей — Дрочеслава сына Сергея (вооружен бердышом) , Всеслава Чародея (боец с двумя мечами) и Радислава Багирова (владеет мечом и щитом).
События игры происходят в Гипербореи, Байкальске и республике Тыва. В бою игроки будут получат благословения разных древнерусских богов, а также использовать комбо-атаки под «матерый фонк». Разработчики обещают 3D графику и «минимум 8 полигонов у бревен».
Релиз игры намечен на сентябрь 2023 года. «РУСЫ ПРОТИВ ЯЩЕРОВ» будет доступна на PC в Steam.
Минимальные системные требования:
- ОС: Windows 7 64-бит;
- Процессор: Intel Core i3 2.5 ГГц или AMD Ryzen 5;
- Видеокарта: Nvidia GTX 970 или RX 480;
- Оперативная память: 4 ГБ;
- DirectX: Версия 10
- Место на диске: 3 ГБ.
Рекомендованные:
- ОС: Windows 10 64-бит;
- Процессор: Intel Core i7 2.8 ГГц или AMD Ryzen 7;
- Оперативная память: 16 ГБ;
- Видеокарта: Nvidia 2060 Super или RX 5700 XT.
Все по секретным документам
Надо накатить водицы Байкальской за такое дело!
хах, найс отсылка) хоть где то можно будет поиграть во всеслава чародея)
Выпарь железо из крови? Перумов?
игра которую давным давно анонсили но так и не выпустили
Ну, стёб и пародия, что тут такого?
Вы ещё вспомните "Сталин против марсиан" или "Петька и Василь Иваныч против пришельцев". )))
Гойда, надо четвертого богатыря дабавить - Пынеслава.
Игра года. Не иначе
Против рептилоидов, что-ли?
Чур я играю за Дрочеслава!!!
Сын Сергея и Усяслава, сын двух отцов.
Кажется в этой игре присутствуют слегка нетрадиционные ценности :)
Вызываю Веронику! (то-есть, как там её, короче ту озверелую от недоеба бабу из Думы)
А в Киберславе всех врагов уже победили?
"Дети против ящеров"
Да, уровень постановки видеороликов вызывает испанский стыд
1С уже 2-а проекта анонсировала на тему - "ох уж эта Россия, я плачу и хочу в Европу". Первый - это славянские сказки в стиле вархамера... Ну а 2-ой совсем говорящий, текст новости: "Разработчики «Калибра» и роглайка по «Сказкам Старой Руси» выпустят игру на стыке с кино про борьбу казаков и пришельцев".
Им там разнарядку выдали.
Скорее набрали людей, которые еще вчера создавали мобильные игры, "три в ряд" и подобные. Даже название "Русы против ящеров" напоминает фильм "Ковбои против пришельцев" 2011 года (в оригинале Cowboys & Aliens, это не косяк наших локализаторов), голливудское кино, в котором снялся Дэниел Крейг, современный Джеймс Бонд. Так что скорее всего глупость, ну и плохой геймдизайнер
Cowboys & Aliens? Да что там Крэйг, там Инди снялся. Фильм на один раз, кстати.
А обложка то напоминает "Warcraft: Orcs & Humans", может даже отсылка
Напомнило российские игры нулевых, тогда много подобного "трэша" выходило. Были и классные игры
игростудия "Книнджота инк" представляет....
Надо VK Play срочно выкупать этот шедевр в эксклюзивы для рф и снг
вот ртс было бы идеально
дичь)
Мое желание за неделю реализовали. )))
https://youtube.com/shorts/i5MSHBbGe7M?si=dvzgfDxW4J-m3n7E
СЛАВА РОДУ! СЛАВА ПОДВИГУ ДРЕВНИХ!
я думаю не стоит делать новости по рофлоиграм которые каждую неделю в стиме появляются, а то старпёры будут негодовать что за хрень разрабатывают..
какое же убожество этот ваш "фонк".
лучше б дабстеп дальше слушали.
"Братва и кольцо" некстген?)))
Это должно стать эксклюзивом для вк плай.
А чепать путерики можно будет?
Как мем прикольно, как игра... Нет.
Хочу дождаться, когда любая российская студия анонсирует экшен в современном сеттинге или недалеком будущем.
Сколько можно. То средние века, то далекое будущее. Приземлитесь уже. Как будто бы невозможно ничего годного сделать в сеттинге нынешнего времени.
На нынешнее время поглазеть я могу и на улицу выйти. Нафига мне в играх тоже самое время, в котором я сам живу?
Какие проблемы на
Современный сеттинг это не только хрущевки и ямы. Погугли красоты России.
по видео похоже на for honor моментами
Даже не близко
Отечественная инди-студия theBratans анонсировала игру «РУСЫ ПРОТИВ ЯЩЕРОВ».
Ну судя по названию студии и игры - это братья-украинцы делают. Ну что-же, пожелаем им удачи в их нелёгком деле трололо
и давно челики из мск стали братьями-украинцами?)
Шиза, что поделать
Клиентоориенировоность хороша)) Это бы я купил