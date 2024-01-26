"Русы против ящеров" получила крупное обновление - добавлен кооператив

26 января 2024 года студия the Bratans выпустила крупное обновление для «Русов против ящеров». Разработчики добавили кооператив до пяти человек.

Также в игре появилась карта «Африка» с новыми типами противников. С выходом патча фанатам стали доступны бесплатный уникальный персонаж Мстислав Дуболюб и платный герой Виктор. Кроме того, авторы исправили многочисленные ошибки и добавили два достижения.

«Русы против ящеров» вышла 27 сентября 2023 года. В ней геймерам предстоит защищать Байкальск, Тыву и Гиперборею и сражаться с ящерами в роли богатырей. В декабре мемный слэшер вошел в топ-20 самых высокооцененных игр года в Steam.