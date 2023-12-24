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Lizards Must Die 27.09.2023
Экшен, Слэшер, Инди, От третьего лица, Юмор
8 118 оценок

"Русы против ящеров" вошла в топ-20 самых высокооценных игр в Steam

Simple Jack
Новости

Сервис SteamDb представил статистику самых высокооцененных игр 2023 года в Steam. На первом месте расположилась Lethal Company — ее рейтинг 97,03%. Второе место с рейтингом 97,02% занял «рогалик» HoloCure — Save the Fans!, в котором персонажами выступают витуберы. На третьей строчке — 2D-платформер Pizza Tower с рейтингом 96,77%. В десятку также вошли Resident Evil 4, VPet, Cats Hidden in Paris, DAVE THE DIVER, Baldur's Gate 3 и Papa's Freezeria Deluxe.

На пятнадцатой строчке расположился мемный слэшер «Русы против ящеров» с оценкой 95,36%.

Двадцатка самых высокооцененных игр 2023 года в Steam:

  1. Lethal Company — 97,03%;
  2. HoloCure — Save the Fans! — 97,02%;
  3. Pizza Tower — 96,77%;
  4. Resident Evil 4 — 96,42%;
  5. VPet — 96,30%;
  6. Cats Hidden in Paris — 96,27%;
  7. Cats Hidden in Jingle Jam — 96,21%;
  8. Dave the Diver — 95,99%;
  9. Baldur’s Gate 3 — 95,85%;
  10. Papa’s Freezeria Deluxe — 95,78%;
  11. Brotato — 95,67%;
  12. Crab Champions — 95,66%;
  13. Pineapple on pizza — 95,62%;
  14. Volcano Princess — 95,60%;
  15. «Русы против ящеров» — 95,36%;
  16. Steam Engine Simulator — 95,34%;
  17. Hi-Fi RUSH — 95,29%;
  18. Bomb Rush Cyberfunk — 95,27%;
  19. Chants of Sennaar — 95,21%;
  20. The Murder of Sonic the Hedgehog — 95,19%.
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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Spillik

Сначала оценивают на десятки всякое гoвнo, а в другой теме спрашивают, почему индустрия скатилась.

4
UndisturbedIngrim

Как же ты прав!

0
Artery Kaulitz

Посмотрел этот список и задаешься вопросом. Людям действительно так нравятся некоторые игры из него или они по-приколу ставят высокие оценки? Если первый вариант, тогда всё печально...

4
Pimba

Выпьем же водицы байкальской за это)

Ubd: Ящеры проклятые минусят )

0
Arhont89

Самая вкусная вода Байкальская, особенно когда с лодки на расстоянии от берега примерно 3-4 км в начале июня зачерпнешь кружечкой холодной водице и наслаждаешься мммм. Или в мае, когда лед начинает от берега отходить, ложишься на пузо и пьешь прямо из Байкала, вкусней воды я в жизни не пил, эхх лепота. А ту которою в бутылках продают даже близко не сравнится

1
Wolfenstein

судя по топу этому нормальные игры туда попали скорее случайно xD помойка она и есть помойка

0
SuumMalumCuique

лапшу на ушах уже можно снимать? :)

0