"Русы против ящеров" вошла в топ-20 самых высокооценных игр в Steam

Сервис SteamDb представил статистику самых высокооцененных игр 2023 года в Steam. На первом месте расположилась Lethal Company — ее рейтинг 97,03%. Второе место с рейтингом 97,02% занял «рогалик» HoloCure — Save the Fans!, в котором персонажами выступают витуберы. На третьей строчке — 2D-платформер Pizza Tower с рейтингом 96,77%. В десятку также вошли Resident Evil 4, VPet, Cats Hidden in Paris, DAVE THE DIVER, Baldur's Gate 3 и Papa's Freezeria Deluxe.

На пятнадцатой строчке расположился мемный слэшер «Русы против ящеров» с оценкой 95,36%.

Двадцатка самых высокооцененных игр 2023 года в Steam: