"Русы против ящеров" вошла в топ-20 самых высокооценных игр в Steam

Сервис SteamDb представил статистику самых высокооцененных игр 2023 года в Steam. На первом месте расположилась Lethal Company — ее рейтинг 97,03%. Второе место с рейтингом 97,02% занял «рогалик» HoloCure — Save the Fans!, в котором персонажами выступают витуберы. На третьей строчке — 2D-платформер Pizza Tower с рейтингом 96,77%. В десятку также вошли Resident Evil 4, VPet, Cats Hidden in Paris, DAVE THE DIVER, Baldur's Gate 3 и Papa's Freezeria Deluxe.
На пятнадцатой строчке расположился мемный слэшер «Русы против ящеров» с оценкой 95,36%.
Двадцатка самых высокооцененных игр 2023 года в Steam:
- Lethal Company — 97,03%;
- HoloCure — Save the Fans! — 97,02%;
- Pizza Tower — 96,77%;
- Resident Evil 4 — 96,42%;
- VPet — 96,30%;
- Cats Hidden in Paris — 96,27%;
- Cats Hidden in Jingle Jam — 96,21%;
- Dave the Diver — 95,99%;
- Baldur’s Gate 3 — 95,85%;
- Papa’s Freezeria Deluxe — 95,78%;
- Brotato — 95,67%;
- Crab Champions — 95,66%;
- Pineapple on pizza — 95,62%;
- Volcano Princess — 95,60%;
- «Русы против ящеров» — 95,36%;
- Steam Engine Simulator — 95,34%;
- Hi-Fi RUSH — 95,29%;
- Bomb Rush Cyberfunk — 95,27%;
- Chants of Sennaar — 95,21%;
- The Murder of Sonic the Hedgehog — 95,19%.
Сначала оценивают на десятки всякое гoвнo, а в другой теме спрашивают, почему индустрия скатилась.
Как же ты прав!
Посмотрел этот список и задаешься вопросом. Людям действительно так нравятся некоторые игры из него или они по-приколу ставят высокие оценки? Если первый вариант, тогда всё печально...
Выпьем же водицы байкальской за это)
Ubd: Ящеры проклятые минусят )
Самая вкусная вода Байкальская, особенно когда с лодки на расстоянии от берега примерно 3-4 км в начале июня зачерпнешь кружечкой холодной водице и наслаждаешься мммм. Или в мае, когда лед начинает от берега отходить, ложишься на пузо и пьешь прямо из Байкала, вкусней воды я в жизни не пил, эхх лепота. А ту которою в бутылках продают даже близко не сравнится
судя по топу этому нормальные игры туда попали скорее случайно xD помойка она и есть помойка
лапшу на ушах уже можно снимать? :)