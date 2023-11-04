Starfield, подвинься! В первом дополнении "Русы против ящеров" герои отправятся в космос

Создатели мемной игры "Русы против ящеров" из студии The Bratans анонсировали дополнение про Луну. В рамках нового сюжетного дополнения геймерам предстоит отправиться на спутник Земли, обнаружить там базу рептилоидов и предложить им испить водицы байкальской, заодно разрушив их планы.

В дополнении игроков ждет новая локация "поистине космических масштабов", никаких загрузок при перемещении между планетами и сражения с "огромным количеством противников".

Дополнение выйдет 7 ноября и, судя по обсуждению в официальном Discord игры будет бесплатным. Авторы также трудятся над добавлением кооператива.