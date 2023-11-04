Starfield, подвинься! В первом дополнении "Русы против ящеров" герои отправятся в космос

Создатели мемной игры "Русы против ящеров" из студии The Bratans анонсировали дополнение про Луну. В рамках нового сюжетного дополнения геймерам предстоит отправиться на спутник Земли, обнаружить там базу рептилоидов и предложить им испить водицы байкальской, заодно разрушив их планы.
В дополнении игроков ждет новая локация "поистине космических масштабов", никаких загрузок при перемещении между планетами и сражения с "огромным количеством противников".
Дополнение выйдет 7 ноября и, судя по обсуждению в официальном Discord игры будет бесплатным. Авторы также трудятся над добавлением кооператива.
Вот это настоящий эпик братаны делают, еще и кооператив завезут, определенно готи
Хахаха, как же они хороши)) Куй железо пока горячо.
Так это реальная игра?! Думал, прикол какой-то
Ну вообще то да! Как и подвиги Древних Русов! Чти память.
Выпьем братцы водицы байкальской и пойдем разносить кабины ящерам, ГОЙДА !!!!!
Это теперь исторический канон.
переписали историю рептилоиды
Больше всего в этой игре мне нравится исключительная историчность и неподдельный реализм происходящего. Ты словно наяву переживаешь славные подвиги наших славных предков-русов в борьбе с подлыми зелёными гадами и инородными лунарными захватчиками.
С одной стороны игра сделана не очень качественно, но как кропотливо воссозданы исторические события просто поражает
Д-да, исторические события кропотливы)))
На утопцев похожи.
Шутка, которая вышла не только из под контроля, а из под всего вообще. Жгите дальше.
Почему в английском варианте у этой "игры" совсем другое название - "Lizards Must Die" ?
Неужели так называемым "разработчикам" не хватило яиц сделать правильный перевод?
Нет. Это адаптация под орков.
О! Вот это топ! Игра года, без вариантов.
Исторично. В каком длс черное море будут копать?.
10 из 10 руссов , готов заплатить за эту великую игру главное не бросайте проект.
Куй железо, пока горячо)).
Интересно сколько разрабы подняли с этого шедевра?
Игра стоит 42 рубля.
НДС и налог Валва - 50%
У игры 9к (по статистике steamDB их почему-то 10к) отзывов, значит её минимум 9к людей купило, итого почти 200к рублей. Это если разработчики ещё ИП не оформляли.
Тодд прилично поимел деньги с тех, кто покупал игру с ранним доступом за 100 баксов. Деньги не пахнут, а игра пахнет.
Мда это же надо было такую хрень сморозить
То есть "Starfield" в заголовке не имеет никакого отношения к Тодду? Заголовок не повод зайти в эту тему? Ты бы это, дядя, прежде чем что-то говорить, почитал бы внимательно текст темы.
А вам бы дедушка таблеток попить
Треш, конечно! Но ведь забористо же!
Вот бы и в правду вы все на луну отправились, а то под землей уже место заканчивается
а когда рюрики пообедають и пойдут уже на московю
Игра, конечно, тот ещё хлам геймплейно. Космос в трейлере совсем не смешно уже. Могли бы обыграть поинтереснее тему с космосом. Но всё же этот трешь гораздо лучше, нежели симулятор камня или симулятор сидения на крыше. Боюсь только, как бы другие разработчики, увидев успех "Русов против Ящеров", не начали бы пачками штамповать похожие игры клоны на другую тему. Треша в стиме итак чересчур много, а теперь его может стать ещё больше из-за таких прецедентов, когда треш реально выстреливает очень успешно как финансово, так и в плане очень тёплых отзывов от игроков.
Русафобы понабежали!1
Ну за бесплатно отдельный респект! Настоящие Русы!
Убийца Дарк Соулс на подходе 😁👍
это уже как затянувшаяся шутка в камеди вумен, just stop pls
Ну вот с одной шутки про козла, вышли аж три игры
Что за чушь...
Окстись неразумный!
Нет!
Опа а вот и ящер, ловите его братцы
ирода окаяного
Не поймаешь.
распиаренный ынди трышак
А вот второй ящер его тоже ловим