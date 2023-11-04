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Lizards Must Die 27.09.2023
8.1 77 оценок

Starfield, подвинься! В первом дополнении "Русы против ящеров" герои отправятся в космос

butcher69
Новости

Создатели мемной игры "Русы против ящеров" из студии The Bratans анонсировали дополнение про Луну. В рамках нового сюжетного дополнения геймерам предстоит отправиться на спутник Земли, обнаружить там базу рептилоидов и предложить им испить водицы байкальской, заодно разрушив их планы.

В дополнении игроков ждет новая локация "поистине космических масштабов", никаких загрузок при перемещении между планетами и сражения с "огромным количеством противников".

Дополнение выйдет 7 ноября и, судя по обсуждению в официальном Discord игры будет бесплатным. Авторы также трудятся над добавлением кооператива.

70
41
Комментарии: 41
Ваш комментарий
OculusMortem

Вот это настоящий эпик братаны делают, еще и кооператив завезут, определенно готи

38
Real Slim Shady

Хахаха, как же они хороши)) Куй железо пока горячо.

18
arg22

Так это реальная игра?! Думал, прикол какой-то

13
Big and Fat

Ну вообще то да! Как и подвиги Древних Русов! Чти память.

6
V3RB

Выпьем братцы водицы байкальской и пойдем разносить кабины ящерам, ГОЙДА !!!!!

11
Tiktotayou124

Это теперь исторический канон.

10
ANCILOZAVR

переписали историю рептилоиды

1
Wing42

Больше всего в этой игре мне нравится исключительная историчность и неподдельный реализм происходящего. Ты словно наяву переживаешь славные подвиги наших славных предков-русов в борьбе с подлыми зелёными гадами и инородными лунарными захватчиками.

7
Wlados3d

С одной стороны игра сделана не очень качественно, но как кропотливо воссозданы исторические события просто поражает

3
gildemar

Д-да, исторические события кропотливы)))

1
TheVersusBrig

На утопцев похожи.

1
Кей Овальд

Шутка, которая вышла не только из под контроля, а из под всего вообще. Жгите дальше.

1
SR388

Почему в английском варианте у этой "игры" совсем другое название - "Lizards Must Die" ?

Неужели так называемым "разработчикам" не хватило яиц сделать правильный перевод?

1
Папел

Нет. Это адаптация под орков.

-2
Eclair_93

О! Вот это топ! Игра года, без вариантов.

1
vzglydizugla

Исторично. В каком длс черное море будут копать?.

1
U1traMagnum

10 из 10 руссов , готов заплатить за эту великую игру главное не бросайте проект.

1
Molot343

Куй железо, пока горячо)).

0
KANSERVATOR

Интересно сколько разрабы подняли с этого шедевра?

0
ratte88

Игра стоит 42 рубля.
НДС и налог Валва - 50%
У игры 9к (по статистике steamDB их почему-то 10к) отзывов, значит её минимум 9к людей купило, итого почти 200к рублей. Это если разработчики ещё ИП не оформляли.

1
ДаниэльМакоронн

Тодд прилично поимел деньги с тех, кто покупал игру с ранним доступом за 100 баксов. Деньги не пахнут, а игра пахнет.

0
nodas

Мда это же надо было такую хрень сморозить

0
Janekste nodas

То есть "Starfield" в заголовке не имеет никакого отношения к Тодду? Заголовок не повод зайти в эту тему? Ты бы это, дядя, прежде чем что-то говорить, почитал бы внимательно текст темы.

-1
nodas Janekste

А вам бы дедушка таблеток попить

1
Агент Матрицы

Треш, конечно! Но ведь забористо же!

0
Rosgon132

Вот бы и в правду вы все на луну отправились, а то под землей уже место заканчивается

0
ЛАГАРИУМ

а когда рюрики пообедають и пойдут уже на московю

-2
Janekste

Игра, конечно, тот ещё хлам геймплейно. Космос в трейлере совсем не смешно уже. Могли бы обыграть поинтереснее тему с космосом. Но всё же этот трешь гораздо лучше, нежели симулятор камня или симулятор сидения на крыше. Боюсь только, как бы другие разработчики, увидев успех "Русов против Ящеров", не начали бы пачками штамповать похожие игры клоны на другую тему. Треша в стиме итак чересчур много, а теперь его может стать ещё больше из-за таких прецедентов, когда треш реально выстреливает очень успешно как финансово, так и в плане очень тёплых отзывов от игроков.

-3
cuckold

Русафобы понабежали!1

-4
Big and Fat

Ну за бесплатно отдельный респект! Настоящие Русы!

-5
qDan

Убийца Дарк Соулс на подходе 😁👍

-8
vertehwost

это уже как затянувшаяся шутка в камеди вумен, just stop pls

-22
Understanding the Truth

Ну вот с одной шутки про козла, вышли аж три игры

6
Инспектор Полижайкин-Бочкин

Что за чушь...

-26
Death to the Nazis

Окстись неразумный!

18
Инспектор Полижайкин-Бочкин Death to the Nazis

Нет!

-12
nodas

Опа а вот и ящер, ловите его братцы

18
ANCILOZAVR nodas

ирода окаяного

0
Инспектор Полижайкин-Бочкин nodas

Не поймаешь.

0
Wolfenstein

распиаренный ынди трышак

-29
nodas

А вот второй ящер его тоже ловим

10