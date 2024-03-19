Авторам обновленной версии Lollipop Chainsaw пришлось заменить часть саундтрека из-за проблем с лицензированием

Японские разработчики из студии Dragami Games уже несколько лет кропотливо работают над переизданием вызывающего слэшера Lollipop Chainsaw, где главной героиней выступила привлекательная чирлидерша. Только из-за этого команде пришлось пережить немало трудностей, столкнуться с современными "борцами за справедливость" и активистами. Как выяснилось сегодня, оригинальное музыкальное сопровождение также принесло создателям немало проблем.

Продюсер игры и генеральный директор Dragami Games Йошими Ясуда напомнил, что команда решила вырезать из ремастера Lollipop Chainsaw около 16 уникальных композиций. На этот шаг разработчикам пришлось пойти из-за проблем с лицензированием музыки, которая использовалась в игре 2012 года. К сожалению, с момента анонса игры ситуация не изменилась, и создателям так и не удалось вернуть в саундтрек хотя бы часть вырезанной музыки.

Тем не менее, это открыло новые возможности для авторов ремастера. В Dragami Games при разработке обновленной версии стараются в точности следовать оригиналу, но ситуация с саундтреком позволила им оправданно отойти от первоисточника и добавить несколько новых композиций. Они должны будут заменить вырезанную музыку и станут чем-то новым для тех, кто уже проходил игру.