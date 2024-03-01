Dragami Games рассказала, как изменится средняя школа Сан-Ромеро в Lollipop Chainsaw RePOP

Глава Dragami Games Йошими Ясуда своем твиттере сообщил, что что средняя школа Сан-Ромеро в Lollipop Chainsaw RePOP, в которой учится Джульетта и в которой начинается игра, подверглась реконструкции, но при этом сохранила "колорит" от оригинальной версии.

О ремейке Lollipop Chainsaw RePOP стало известно в июле 2022 года как о переосмыслении экшен-игры вышедшей в 2012 году. И хотя изначально релиз был запланирован на 2023 год, в августе Dragami Games объявила о переносе на 2024 год. К тому же проект сменил статус с ремейка на ремастер.

Впрочем, и ремастер будет с куда более приятным геймплеем, возможностями и улучшениями. В частности, ускорится загрузка Lollipop Chainsaw RePOP, улучшится геймплей, появятся новые костюмы и новый дизайн персонажей от Nekoshowgun. По словам Ясуды, разработка пойдёт по "правильному пути", сохранив в игре все элементы, которые были положительно встречены в оригинальной игре Lollipop Chainsaw.

Девелопер также подтвердил, что Lollipop Chainsaw RePOP должна выйти на актуальных платформах в 2024 году.