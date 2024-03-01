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об игре
Lollipop Chainsaw RePOP 12.06.2012
Экшен, Слэшер, Зомби , Юмор
8 282 оценки

Dragami Games рассказала, как изменится средняя школа Сан-Ромеро в Lollipop Chainsaw RePOP

Gruz_
Новости

Глава Dragami Games Йошими Ясуда своем твиттере сообщил, что что средняя школа Сан-Ромеро в Lollipop Chainsaw RePOP, в которой учится Джульетта и в которой начинается игра, подверглась реконструкции, но при этом сохранила "колорит" от оригинальной версии.

О ремейке Lollipop Chainsaw RePOP стало известно в июле 2022 года как о переосмыслении экшен-игры вышедшей в 2012 году. И хотя изначально релиз был запланирован на 2023 год, в августе Dragami Games объявила о переносе на 2024 год. К тому же проект сменил статус с ремейка на ремастер.

Впрочем, и ремастер будет с куда более приятным геймплеем, возможностями и улучшениями. В частности, ускорится загрузка Lollipop Chainsaw RePOP, улучшится геймплей, появятся новые костюмы и новый дизайн персонажей от Nekoshowgun. По словам Ясуды, разработка пойдёт по "правильному пути", сохранив в игре все элементы, которые были положительно встречены в оригинальной игре Lollipop Chainsaw.

Девелопер также подтвердил, что Lollipop Chainsaw RePOP должна выйти на актуальных платформах в 2024 году.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
ugf16349
Девелопер также подтвердил, что Lollipop Chainsaw RePOP должна выйти на актуальных платформах в 2024 году.

Что за "девелопер"? Пишите по-русски.

-2
Русик_96

это и написано на русском слепошара

-4
ugf16349 Русик_96

Оуу, перешёл на оскорблении, ну типичные зумеры. В русском словаре нет такого! Двоечник иди лучше русский язык учи, а не английский!

-1
ugf16349 Русик_96

Происходит от англ. developer «тот, кто развивает» < develop «развивать» + -er (суффикс со значением деятеля).

-3
Русик_96 ugf16349

я не зумер и ты плохо знаешь язык лучше англ он хоть мировой язык для общения а не русский который кроме России и СНГ не кому не всрался или поплач что тебя оскорбили в интернете неженка

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