Lollipop Chainsaw RePOP получит версию для Switch 2

Dragami Games сообщила, что Lollipop Chainsaw RePOP скоро будет доступна в версии, полностью оптимизированной для Switch 2. Игра станет доступна на консоли Nintendo уже в ноябре.

Потенциальные игроки могут рассчитывать на значительное улучшение разрешения, частоты кадров и общего качества графики. Также будет доступен Upgrade Pass от оригинальной версии для Switch. Кроме того, разработчики представили трейлер, в котором демонстрируется возможности игры для Switch 2.

Lollipop Chainsaw RePOP – Nintendo Switch 2 Edition можно будет опробовать на Tokyo Game Show 2025, которая пройдет с 25 по 28 сентября. Стоимость версии для Switch 2 составит $44,99.

что-то последнее время часто светится этот нинтендовский выключатель.