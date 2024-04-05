Lollipop Chainsaw RePOP позволит обходить QTE стороной

Президент компании Dragami Games Йошими Ясуда сообщил, что в грядущей Lollipop Chainsaw RePOP будет доступна опция автоматизации Quick Time Events (QTE). По умолчанию опция будет включена, но те, кто предпочитает использовать Quick Time Events как раньше, смогут включить ручной режим для их выполнения.

Новая опция №1 для RePOP - автоматизация QTE. По умолчанию стоит авто, но игроки, которым больше нравится оригинал, могут переключиться на ручной режим.

Lollipop Chainsaw RePOP - это ремастер, который будет верен оригиналу, но с более реалистичной графикой благодаря аппаратному обеспечению нового поколения. Переиздание должно облегчить пользователям прохождение игры. При этом из игры были удалены 16 лицензионных треков, являвшихся неотъемлемой частью игрового процесса, поэтому новая версия разрабатывается с расчетом на то, чтобы быть как можно более похожей на ремастер. Также подтверждено, что сюжет останется неизменным. Изначально планировалось, что игра будет ремейком.

Lollipop Chainsaw RePOP выйдет в 2024 году. Платформы пока не называются.