В апреле Lollipop Chainsaw RePOP получит обновление с кошмарным режимом

Dragami Games выпустит бесплатное обновление для Lollipop Chainsaw RePOP в апреле, которое добавит новый режим «Кошмар», объявил разработчик.

Режим «Кошмар» — это дополнительное обновление контента, в котором Джульетта просыпается как легендарный охотник на зомби. Этот режим становится доступен после достижения счастливого конца в оригинальном или RePOP режима.

Действие этого режима происходит в средней школе Сан-Ромеро, окутанной темным и захватывающим миром сна Джульетты. Подобно оригинальному режиму, игра развивается поэтапно, начиная с пролога.

Хотя сюжет и диалоги остались такими же, как в оригинальном режиме, все зомби, появляющиеся в этом режиме, были заменены на именных зомби. Кроме того, враги «Голоса тьмы» претерпели изменения параметров и поведения, что сделало их еще более грозными.

В режиме кошмара игроки могут получить различные предметы, которые пробуждают скрытые способности Джульетты. Собирая эти предметы, Джульетта полностью реализует свой потенциал легендарного охотника на зомби, что позволит проводить скоростные акробатические сражения на совершенно новом уровне.

Lollipop Chainsaw RePOP доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam.