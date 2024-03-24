В Lollipop Chainsaw RePOP будет новый игровой режим с уникальным дизайном

Dragami Games подтвердила еще одну новую особенность Lollipop Chainsaw RePOP. В дополнение к различным графическим изменениям в ремастере hack 'n' slash от 2012 года появится еще один игровой режим, основанный на "уникальном художественном стиле".

В посте на X директор игры Йосими Ясуда поделился первым скриншотом режима RePOP. В этом режиме, по его словам, на экране будут добавлены эффекты, где традиционные индикаторы урона уступят место "гламурным" эффектам в стиле поп-арт. Этот компонент Lollipop Chainsaw RePOP будет необязательным и станет еще одним дополнением к основной кампании. Более того, это никак не изменит свойства врагов или Джульетты:

В дополнение к оригинальному режиму игроки могут сыграть в новый режим под названием RePOP. В нем вы сможете испытать игру в уникальном художественном стиле с эффектами повреждений в стиле поп-арт, которые обрамляют весь экран.

Lollipop Chainsaw RePOP все еще находится в разработке. Пока Dragami Games не сообщила ни дату выхода, ни список доступных платформ.

При этом в ремастер вернется английский дубляж из оригинальной Lollipop Chainsaw. Вместе с полной локализацией в игре будет присутствовать японская аудио- и текстовая поддержка, которая впервые появится на Западе.