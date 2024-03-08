В Lollipop Chainsaw RePOP будут звучать те же голоса, что и в оригинальной игре

Президент компании Dragami Games Йошими Ясуда объявил, что в грядущей Lollipop Chainsaw RePOP будут звучать те же голоса, что и в оригинальной версии. Кроме того, у фанатов со всего мира будет возможность выбрать вариант с японской озвучкой.

В RePOP игроки смогут насладиться теми же голосами, что и в оригинальной версии. К тому же в RePOP мы добавили функцию, которая позволяет пользователям со всего мира наслаждаться японскими голосами.

Lollipop Chainsaw RePOP - это ремастер, который будет верен оригиналу, но с более реалистичной графикой благодаря аппаратному обеспечению нового поколения. Главная цель проекта - упростить игру для пользователей. Однако из игры были удалены 16 композиций, которые были неотъемлемой частью геймплея, поэтому новая версия разрабатывается с намерением быть как можно более близкой к ремастеру. К тому же было подтверждено, что сюжет не изменится. Данный проект изначально был анонсирован как ремейк.

Релиз Lollipop Chainsaw RePOP запланирован на 2024 год.