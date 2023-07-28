На следующей неделе в Epic Games Store можно будет бесплатно забрать Bloons TD 6 и Loop Hero ©

Epic Games Store представил бесплатные игры, которые будут доступны с 3 августа 2023 года: Bloons TD 6 и Loop Hero.

Bloons TD 6 - это tower defence, рожденный на мобильных устройствах. Нам предстоит расставить несколько персонажей, чтобы защититься от полчищ врагов и связанных с ними боссов, известных как Bloons. Мы найдем множество карт с определенными темами, правилами и наградами.

Эта игра также предлагает несколько режимов, таких как Contested Territory, который позволяет играть с другими игроками на общей карте, где мы должны захватить местность. Кроме того, в игре будут доступны миссии (Missions) - режим, рассказывающий историю, а также одиссеи (Odysseys), события с боссами и многое другое. Кроме того, можно будет создавать собственные задания и затем делиться ими с другими игроками.

Bloons TD 6, как уже упоминалось, является игрой, которая появилась на мобильных устройствах, но также достигла большого успеха на ПК. Например, в Steam игра доступна с 2018 года и имеет более 233 000 отзывов со средним показателем "крайне положительно".

Вторая бесплатная игра из Epic Games Store - Loop Hero. Это рогалик от российской студии, в котором наш герой путешествует по закольцованной карте, сталкиваясь с врагами. Наша задача - расставлять ящики на карте уровня, создавая зоны, в которых применяются бонусы. Мы также получаем вознаграждения в виде снаряжения, чтобы сделать персонажа сильнее и стать достаточно могущественным, чтобы сразиться с боссом.