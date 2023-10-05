Lords of the Fallen не будет защищена какой-либо DRM

Как стало известно, Lords of the Fallen, которая выйдет уже 13 октября, не будет защищена какой-либо DRM, в том числе Denuvo. Об этом сообщили пользователи, которые смотрели недавний стрим с разработчиками.
В ходе стрима, зрители прямо спросили у разработчиков "будет ли игра защищена Denuvo?", на что они ответили, что насколько им известно "в игре не будет какой-либо DRM".
Это довольно неожиданно, учитывая то, что оригинальная Lords of the Fallen, вышедшая в 2014-м году, была одной из первых игр которая была защищена новой на тот момент технологией Denuvo, что позволило в то время ей оставаться невзломанной около 8 месяцев.
Прекрасная утренняя новость, мои аплодисменты!
Да, можно будет бесплатно играть.
Даёшь зелёного пирата + руссификатор второго дня!
ну хоть оценить перед покупкой можно будет.
Да-да-да, "дайте ключ, хочу оценить перед покупкой".
Покупать игру от этих мерзких разрабов-русофобов, которые цинично не стали добавлять русский язык - такое себе дело... Только торрент и никак иначе! Субтитры я уверена выйдут быстро.
Нет, таким как вы надо идти до конца и вообще не играть игры от таких из принципа.
Когда ник смените на русский?
ты чувак напоминаешь адептов лгбт
Если игра хорошая то и защита не нужна
Фил Спенсер с таким же мнением, видимо, решил выпустить свое звёздное поле.. Но не прокатило).. Ну, а новость хорошая конечно!
Старфилд, видимо, из-за упора в моды вышел без защиты.
А вот Ghostwire Tokyo с новым патчем в этом году и HI-FI Rush от издательства беседки в этом году денуву получили.
тебе не придется ставить дрм защиту если игра не оптимизирована)
Действительно, зачем в плохие игры играть бесплатно, лучше играть в хорошие.