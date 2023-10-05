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об игре
Lords of the Fallen (2023) 13.10.2023
7.9 256 оценок

Lords of the Fallen не будет защищена какой-либо DRM

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AceTheKing
Новости

Как стало известно, Lords of the Fallen, которая выйдет уже 13 октября, не будет защищена какой-либо DRM, в том числе Denuvo. Об этом сообщили пользователи, которые смотрели недавний стрим с разработчиками.

В ходе стрима, зрители прямо спросили у разработчиков "будет ли игра защищена Denuvo?", на что они ответили, что насколько им известно "в игре не будет какой-либо DRM".

Это довольно неожиданно, учитывая то, что оригинальная Lords of the Fallen, вышедшая в 2014-м году, была одной из первых игр которая была защищена новой на тот момент технологией Denuvo, что позволило в то время ей оставаться невзломанной около 8 месяцев.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Lichno Sam

Прекрасная утренняя новость, мои аплодисменты!

1
TAPAKAH222

Да, можно будет бесплатно играть.

0
Пупс 40000

Даёшь зелёного пирата + руссификатор второго дня!

1
ZackSnyder

ну хоть оценить перед покупкой можно будет.

0
TAPAKAH222

Да-да-да, "дайте ключ, хочу оценить перед покупкой".

0
Ashley_Star

Покупать игру от этих мерзких разрабов-русофобов, которые цинично не стали добавлять русский язык - такое себе дело... Только торрент и никак иначе! Субтитры я уверена выйдут быстро.

0
TAPAKAH222

Нет, таким как вы надо идти до конца и вообще не играть игры от таких из принципа.

Когда ник смените на русский?

0
Парамон Ильич TAPAKAH222

ты чувак напоминаешь адептов лгбт

0
Kartman9

Если игра хорошая то и защита не нужна

-1
Сергей Понащенко

Фил Спенсер с таким же мнением, видимо, решил выпустить свое звёздное поле.. Но не прокатило).. Ну, а новость хорошая конечно!

1
Кроллег Сергей Понащенко

Старфилд, видимо, из-за упора в моды вышел без защиты.
А вот Ghostwire Tokyo с новым патчем в этом году и HI-FI Rush от издательства беседки в этом году денуву получили.

0
Talendor3 Сергей Понащенко

тебе не придется ставить дрм защиту если игра не оптимизирована)

0
TAPAKAH222
Если игра хорошая то и защита не нужна

Действительно, зачем в плохие игры играть бесплатно, лучше играть в хорошие.

0