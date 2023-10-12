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Lords of the Fallen (2023) 13.10.2023
7.8 270 оценок

Новая Lords of the Fallen получила средние оценки от критиков

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butcher69
Новости

Выходящая завтра, 13 октября для PS5, Xbox Series и PC, Lords of the Fallen является своеобразной перезагрузкой игры 2014 года и в сети стали появляться первые обзоры и оценки от критиков.

На момент написания новости, средняя оценка ПК-версии на Metacritic составила 77 баллов из 100 на базе 11 рецензий. На OpenCritic средний рейтинг — 71 баллов из 100 на основе 19 рецензий. 65% журналистов порекомендовали игру к прохождению.

Под спойлером вы найдете несколько цитат из обзоров нескольких изданий:

Спойлер
Я отчаянно хочу полюбить Lords of the Fallen, но это первая игра за весь год, которая меня активно раздражает. Я люблю жанр Souls, как никакой другой, но эта игра взяла все уроки, которые могла бы извлечь из оригинальной Lords of the Fallen, и либо забыла их совсем, либо поняла их настолько неправильно, что можно подумать, будто она пропустила какой-то урок.
Несмотря на прочную геймплейную основу, потрясающий мир и уникальную механику двух миров, к тому моменту, когда я дошел до титров после 48 часов игры, я был очень рад, что все закончилось.
Лучшие бои с боссами в новейшей истории жанра, сопровождаемые скачками сложности в самых неподходящих местах.
Lords of the Fallen - это потрясающее достижение команды Hexworks, и поклонники Souls-like сразу же почувствуют себя в этой амбициозной игре как дома. Несмотря на некоторые проблемы с производительностью и множество ошибок, Lords of the Fallen - это одна из самых интересных игр в этом году, а это уже немало, если учесть, что в 2023 году выйдут новые игры.
14
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
Everect

Сейчас бы верить журналистам которые поставили Starfield 83...

8
Serpentrage

Ну да, игра явно 9.5/10. Никак не 8.

-5
Artery Kaulitz

Оставлю это здесь:

4
bwana tomatto

Прошел первых Лордов в свое время. В принципе хорошая средняя игра,если привыкнуть.

Этих Лордов не продают в ру регионе стима и озвучки нет. Заморачиваться и искать лазейки купить я не буду. Пусть в пешее эротическое идут со своей игрой. Не хотят деняк- ну сами себе буратины.

3
Fenharell

так-так-так, а что там с оптимизацией? опять нету?

1
Кей Овальд

Ну, где-то так я и думал. Прошлая тоже где то 6-7/10, то есть просто хороший середнячок.

0
GayFish

Все думают что соулс-лайк игры легко повторить, типа достаточно создать красивый мир, запихнуть туда десяток мобов и столько же боссов, а сверху полирнуть геймплеем с перекатами и прокачкой.

Фромы отточили мастерство в создании этих игр, остальные разработчики в лучшем случае сделают что-то на уровне DS 2.

0
Serpentrage

Ну если принять что дс3 - оказался точно не лучше чем дс2 - ибо там нового намешали для жанра вагоны( в дс2). Дс2 соулс - который никто даже рядом не приблизится. Уровень Элдена.

0
Квасилич

За последние годы можно было сделать вывод, что западные игроделы вообще не понимают этот жанр и не умеют делать в нем нормальные игры - а если и делают, то только на хайпе и при неуемном желании сгрести бабла. Хелпоинты, Сюрджи, Темезии и прочие Морталшелы (вроде как наш проект, но он тоже не лучше) тому подтверждение.

0
Мама Стифлера

Вопрос на засыпку: Кто знает, чем была известна первая часть этой игры?

-1
NIGА

Ну там хоть был нормальный графон.

7
PlatinumJack

первая часть известна своей всратой анимацией, тут тоже самое

-1
powerGLASS

тем что она получила средние оценки, собственно как и все что издают сити итерактив

0
KnDiman

А как же ваши "400 сотрудников, 4 года разработки, 30 боссов", где результат? Люди надеялись.

-1
Big and Fat

Оно и было видно, что середнячок.

-3
NIGА

Кто бы сомневался... И так было видно что эта пораша.

-3
Serpentrage

Параша это - имя.

0
Despot_Aspid

Эх, жаль. Надеялся на next gen DS. Так хочется чего то нового в этом жанре, а кроме N2 ничего достойного так и не вышло до сих пор.

-4
answerx32

Хуже чем старфилд? Да ладно

-5
Serpentrage

Хуже чем Старфилд только баггейт3 и кибербаг.

-5
ZackSnyder Serpentrage

прими таблетки.

2
B e s i k

Игра уровня Андроид

-6
Wolfenstein

очередной средняк средней руки вида „хочу быть похожим на ds но не могу“ смищно, ну че хапнули денех ? xD

-8