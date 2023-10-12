Новая Lords of the Fallen получила средние оценки от критиков

Выходящая завтра, 13 октября для PS5, Xbox Series и PC, Lords of the Fallen является своеобразной перезагрузкой игры 2014 года и в сети стали появляться первые обзоры и оценки от критиков.
На момент написания новости, средняя оценка ПК-версии на Metacritic составила 77 баллов из 100 на базе 11 рецензий. На OpenCritic средний рейтинг — 71 баллов из 100 на основе 19 рецензий. 65% журналистов порекомендовали игру к прохождению.
Под спойлером вы найдете несколько цитат из обзоров нескольких изданий:
Я отчаянно хочу полюбить Lords of the Fallen, но это первая игра за весь год, которая меня активно раздражает. Я люблю жанр Souls, как никакой другой, но эта игра взяла все уроки, которые могла бы извлечь из оригинальной Lords of the Fallen, и либо забыла их совсем, либо поняла их настолько неправильно, что можно подумать, будто она пропустила какой-то урок.
Несмотря на прочную геймплейную основу, потрясающий мир и уникальную механику двух миров, к тому моменту, когда я дошел до титров после 48 часов игры, я был очень рад, что все закончилось.
Лучшие бои с боссами в новейшей истории жанра, сопровождаемые скачками сложности в самых неподходящих местах.
Lords of the Fallen - это потрясающее достижение команды Hexworks, и поклонники Souls-like сразу же почувствуют себя в этой амбициозной игре как дома. Несмотря на некоторые проблемы с производительностью и множество ошибок, Lords of the Fallen - это одна из самых интересных игр в этом году, а это уже немало, если учесть, что в 2023 году выйдут новые игры.
Сейчас бы верить журналистам которые поставили Starfield 83...
Ну да, игра явно 9.5/10. Никак не 8.
Оставлю это здесь:
Прошел первых Лордов в свое время. В принципе хорошая средняя игра,если привыкнуть.
Этих Лордов не продают в ру регионе стима и озвучки нет. Заморачиваться и искать лазейки купить я не буду. Пусть в пешее эротическое идут со своей игрой. Не хотят деняк- ну сами себе буратины.
так-так-так, а что там с оптимизацией? опять нету?
Ну, где-то так я и думал. Прошлая тоже где то 6-7/10, то есть просто хороший середнячок.
Все думают что соулс-лайк игры легко повторить, типа достаточно создать красивый мир, запихнуть туда десяток мобов и столько же боссов, а сверху полирнуть геймплеем с перекатами и прокачкой.
Фромы отточили мастерство в создании этих игр, остальные разработчики в лучшем случае сделают что-то на уровне DS 2.
Ну если принять что дс3 - оказался точно не лучше чем дс2 - ибо там нового намешали для жанра вагоны( в дс2). Дс2 соулс - который никто даже рядом не приблизится. Уровень Элдена.
За последние годы можно было сделать вывод, что западные игроделы вообще не понимают этот жанр и не умеют делать в нем нормальные игры - а если и делают, то только на хайпе и при неуемном желании сгрести бабла. Хелпоинты, Сюрджи, Темезии и прочие Морталшелы (вроде как наш проект, но он тоже не лучше) тому подтверждение.
Вопрос на засыпку: Кто знает, чем была известна первая часть этой игры?
Ну там хоть был нормальный графон.
первая часть известна своей всратой анимацией, тут тоже самое
тем что она получила средние оценки, собственно как и все что издают сити итерактив
А как же ваши "400 сотрудников, 4 года разработки, 30 боссов", где результат? Люди надеялись.
Оно и было видно, что середнячок.
Кто бы сомневался... И так было видно что эта пораша.
Параша это - имя.
Эх, жаль. Надеялся на next gen DS. Так хочется чего то нового в этом жанре, а кроме N2 ничего достойного так и не вышло до сих пор.
Хуже чем старфилд? Да ладно
Хуже чем Старфилд только баггейт3 и кибербаг.
прими таблетки.
Игра уровня Андроид
очередной средняк средней руки вида „хочу быть похожим на ds но не могу“ смищно, ну че хапнули денех ? xD