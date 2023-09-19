Разработчики Lords of the Fallen ответили на вопросы о продолжительности, графических режимах, DLSS и Новой игре+ ©

Разработчики Hexaworks опубликовали официальный FAQ по Lords of the Fallen, в котором ответили на вопросы, наиболее интересующие сообщество, такие как графические режимы на консолях, продолжительность, Новая игра+, кастомизация и многое другое.

Что касается продолжительности, команда разработчиков утверждает, что для достижения финальных титров Lords of the Fallen в среднем потребуется 35–40 часов. Однако они добавляют, что тем, кто хочет пройти игру на 100% или новичкам в жанре Souls-like, потребуется больше времени.

Говоря о сложности, Hexaworks заявляет, что игра была разработана так, чтобы гарантировать высокую сложность и в ней не будет выбора уровней сложности, но в то же время они заверяют, что это опыт, доступный даже менее опытным игрокам. В частности, они сообщают, что благодаря кооперативу всегда можно будет прокачать своего персонажа, чтобы преодолеть, казалось бы, невыполнимые задачи или положиться на помощь других игроков.

Говоря о мультиплеере, Lords of the Fallen будет поддерживать кросс-игру, но не между консолями разных платформ. Это означает, что игроки Xbox и PlayStation не смогут играть вместе, но смогут играть с игроками на ПК.

Еще одна деталь: в игре можно полностью избежать вторжений. В этом отношении есть два варианта: полностью отключить мультиплеер из меню или с помощью расходного материала, продаваемого конкретным NPC, который временно предотвращает вторжение к вам.

Что касается графических режимов на PS5 и Xbox Series X|S, то разработчики говорят, что будут классические пресеты «Качество» и «Производительность». Первый будет фиксировать частоту кадров на уровне 30 кадров в секунду, а второй будет стремиться к 60 кадрам в секунду. В обоих случаях разрешение будет увеличено до 4K с 1440p и 1080p соответственно.

Однако на ПК вы можете повысить качество графики, разрешение и частоту кадров в зависимости от вашего оборудования, и подтверждена поддержка как DLSS от NVIDIA, так и FSR от AMD. Также на этой платформе можно будет свободно переназначать клавиши, играя на мышке и клавиатуре.

Что касается настройки вашего персонажа, Hexaworks обещает разнообразный и глубокий редактор, который позволит вам изменить прическу, татуировки, шрамы и даже силуэт. Также можно будет раскрасить металлические, тканевые и кожаные части брони по желанию. Более того, они подтвердили, что в ходе приключения можно будет найти все предметы снаряжения начальных классов.

Наконец, разработчики подтвердили наличие режима Новая игра+, который, очевидно, разблокируется после завершения игры, в котором игроки могут свободно выбирать, сразу ли попробовать новую игру или продолжить исследование мира Lords of the Fallen после завершения игры.

Новая игра + включает в себя несколько изменений и нововведений, призванных добавить игрокам еще больше проблем, а именно:

Все «Древние остатки» (игровые контрольные точки) отключены, кроме той, что находится в хабе. Это означает, что игрокам придется полагаться на остатки саженцев (которые они создают сами), чтобы продвигаться по миру. Это еще больше увеличивает сложность, поскольку одновременно вы можете иметь только один созданный вами остаток.

Враги значительно увеличиваются в силе, что делает сражения еще более смертоносными, чем в первой кампании.

Сопротивление врагов стихиям резко возрастает.

Lords of the Fallen выйдет на ПК, PS5, Xbox Series 13 октября.