Для Lords of the Fallen вышло крупное обновление 1.1.430 со множеством исправлений

HexWorks сегодня, 12 января, выпустила обновление 1.1.430 для Lords of the Fallen на всех платформах. В этом масштабном обновлении представлено несколько улучшений: от исправлений звука до боссов, искусственного интеллекта и многого другого.
Разработчики сообщили, что команда вернулась в полную силу после праздников и уже усердно работала на этой неделе, чтобы обеспечить значимое первое обновление, которое принесет с собой более 50 улучшений и оптимизаций в мир Морнстеда.
С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.
Это хорошо, пусть эта серия живёт и здравствует, всё будет отлично в дальнейшем у разрабов.
То что нужно)
Игра супер!
Всю прошел,можно сказать взахлеб....очень зашла))
Осталось сделать только одно... Заплатить уже рабочим, чтобы те быстрее закончили реставрационные работы стен и прочих поверхностей, и убрали в конце-концов строительные леса за собой. А то играть на сройплощадке уже задолбало. Шею свернуть можно😁