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Lords of the Fallen 13.10.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.5 954 оценки

Для Lords of the Fallen вышло крупное обновление 1.1.430 со множеством исправлений

monk70
Новости

HexWorks сегодня, 12 января, выпустила обновление 1.1.430 для Lords of the Fallen на всех платформах. В этом масштабном обновлении представлено несколько улучшений: от исправлений звука до боссов, искусственного интеллекта и многого другого.

Разработчики сообщили, что команда вернулась в полную силу после праздников и уже усердно работала на этой неделе, чтобы обеспечить значимое первое обновление, которое принесет с собой более 50 улучшений и оптимизаций в мир Морнстеда.

С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.

11
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Sigaretro

Это хорошо, пусть эта серия живёт и здравствует, всё будет отлично в дальнейшем у разрабов.

5
Blimpini

То что нужно)

Игра супер!

2
Павел Бородкин

Всю прошел,можно сказать взахлеб....очень зашла))

1
HoganHog

Осталось сделать только одно... Заплатить уже рабочим, чтобы те быстрее закончили реставрационные работы стен и прочих поверхностей, и убрали в конце-концов строительные леса за собой. А то играть на сройплощадке уже задолбало. Шею свернуть можно😁

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