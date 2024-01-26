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Lords of the Fallen 13.10.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.5 970 оценок

Lords of the Fallen получила обновление 1.1.457 со множеством исправлений

monk70
Новости

Обновление 1.1.457 для Lords of the Fallen уже доступно на всех платформах, и оно приносит дополнительные улучшения в многопользовательской игре и стабильности. Несмотря на небольшой размер скачиваемых файлов (837 МБ на PS5), в него включено немало исправлений, о которых вы можете прочитать в официальных примечаниях к патчу.

На этой неделе мы сосредоточились на дальнейших улучшениях многопользовательского режима игры, как с точки зрения оптимизации, так и с точки зрения стабильности, что привело к плавности игрового процесса и уменьшению ограничений в кооперативных матчах и матчах вторжения. Это соответствует нашему постоянному стремлению сделать Морнстед таким же плавным, как и прежде, благодаря дополнительным 35+ изменениям и улучшениям, включенным в сегодняшнее обновление.

HexWorks в сегодняшнем обновлении также подтвердила, что на следующей неделе игроки получат столь востребованную сообществом функцию.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Гремлин666

Ну хоть какахи начали чистить!!!!!!!!!!!

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