Lords of the Fallen получила обновление 1.1.457 со множеством исправлений

Обновление 1.1.457 для Lords of the Fallen уже доступно на всех платформах, и оно приносит дополнительные улучшения в многопользовательской игре и стабильности. Несмотря на небольшой размер скачиваемых файлов (837 МБ на PS5), в него включено немало исправлений, о которых вы можете прочитать в официальных примечаниях к патчу.
На этой неделе мы сосредоточились на дальнейших улучшениях многопользовательского режима игры, как с точки зрения оптимизации, так и с точки зрения стабильности, что привело к плавности игрового процесса и уменьшению ограничений в кооперативных матчах и матчах вторжения. Это соответствует нашему постоянному стремлению сделать Морнстед таким же плавным, как и прежде, благодаря дополнительным 35+ изменениям и улучшениям, включенным в сегодняшнее обновление.
HexWorks в сегодняшнем обновлении также подтвердила, что на следующей неделе игроки получат столь востребованную сообществом функцию.
Ну хоть какахи начали чистить!!!!!!!!!!!