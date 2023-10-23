на главную
об игре
Lords of the Fallen 13.10.2023
7.3 620 оценок

Lords of the Fallen продалась тиражом свыше одного млн копий за первые 10 дней

butcher69
Новости

Игра Lords of the Fallen за первые десять дней своего появления на рынке продалась тиражом свыше одного млн копий. Издатель CI Games сообщил об этом в пресс-релизе.

Марек Тымински, генеральный директор CI Games, заявил:

Lords of the Fallen - это самая важная и амбициозная игра, которую мы разработали за всю нашу 20-летнюю историю, и первая в нашем новом запланированном конвейере ААА-игр на ближайшие годы. Увидеть, как этот новый и инновационный подход к ролевым играм достиг миллиона продаж всего за 10 дней, было очень приятно для всех сотрудников HEXWORKS и CI Games.

Саул Гаскон, руководитель студии HEXWORKS, добавил:

Спасибо всем Лампоносцам, которые отправились в путешествие по Морнстеду, бесстрашно пересекая земли живых и мертвых. Мы невероятно благодарны страстному сообществу Lords of the Fallen за их бесценные отзывы и постоянную поддержку. Именно их неизменная преданность делу сделала возможным этот успех, и мы не можем не гордиться тем, что можем разделить его с ними.

Несмотря на солидные продажи, игра встретила не самый теплый прием. К счастью, HEXWORKS работает в бешеном темпе, ежедневно выпуская новые патчи. Сегодняшнее обновление вновь включает кроссплей между консолями, а патч, выход которого запланирован на этот четверг, добавит в игру ПК. В предстоящем патче будет решена проблема плотности врагов (одно из основных замечаний, высказанных в нашем обзоре Lords of the Fallen).

2
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
fox nemets

Годная игра оказалась..я честно признаться ругал ее на выходе из за оптимизации и самой концепции игры..но пройдя ее до конца я теперь хочу сказать что игра хорошая и даже из за некоторых нюансов (типа поддержки многих языков) все таки я рад что будет продолжение судя по всему!!

1
B e s i k

Вариантов время провождения лям ! Эта одна из тех игр которая абсолютно не заслуживает чтобы на неё тратить своё время.Лучше уж например просто полежать смотря на потолок или на небо и то будет приятней.

0
ТвойПапка

А какая заслуживает?

1
A E ТвойПапка

майнкрафт ртх эдишн
/s

1
real19911

прежде чем ругать игру, за графику, анимации, новые фишки, посмотрите как выглядит Dark Souls 3, по сравнению с Лордами, она просто серая масса старых текстур к сожалению, Элден ринг тоже не блещет на фоне с 4 одинаковыми боссами, маргит, моргот, компот, укроп или как их там..

-1
wianewa
прежде чем ругать игру, за графику, анимации, новые фишки, посмотрите как выглядит Dark Souls 3

Посмотрел и вся серия дс, да даже ДеС выигрывает в десятки раз эту бездарную копирку с лампой.

1
real19911 wianewa

из разряда: раньше было лучше.. Ну так и играй в прородителей жанра) я вот не могу, устарели, да и прошел их по многу раз

0
Demon_from_pripyat

крутая игра! вообще впиталась.

-2
NIGERША

Игра не плохая. Но вот ее дизайн уровней поносное и не красивое.

-3