на главную
об игре
Lords of the Fallen 13.10.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.5 1 023 оценки

Обновление 1.1.598 для Lords of the Fallen включает PvP-балансировку и многое другое

monk70
Новости

Обновление 1.1.598 для Lords of the Fallen доступно на всех платформах. Игроков ждет множество изменений PvP-баланса, исправления, специфичные для PS5, и многое другое.

Основные моменты обновления:

  • Босс-файт с Пьетой и оптимизация производительности HUB – Вы можете заметить, что по пути к битве с Пьетой в Морнстеде ведутся строительные работы, чтобы дать Пьете достаточно времени, чтобы полностью подготовиться к предстоящей дуэли.
  • Улучшение стабильности AMD – Разработчики активно сотрудничали с AMD, чтобы выявлять и устранять сбои, с которыми сталкивались игроки, использующие оборудование AMD.
  • Исправлен блокировщик концовок – Из отчетов игроков разработчики смогли обнаружить и устранить редкую блокировку, которая не позволяла завершить игру. Теперь эта проблема должна быть исправлена.
  • PVP-балансировка – Как упоминалось выше, в этом обновлении разработчики обратили внимание на различные балансировки PVP, чтобы повысить общее удовлетворение игроков в многопользовательской игре.
  • Исправлен сбой и блокировка Umbral Soulflay. После некоторых расследований обнаружилась причину определенного сбоя на PS5 после использования Soulflay и, следовательно, исправлена.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

0
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий