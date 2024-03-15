Обновление 1.1.598 для Lords of the Fallen включает PvP-балансировку и многое другое

Обновление 1.1.598 для Lords of the Fallen доступно на всех платформах. Игроков ждет множество изменений PvP-баланса, исправления, специфичные для PS5, и многое другое.
Основные моменты обновления:
- Босс-файт с Пьетой и оптимизация производительности HUB – Вы можете заметить, что по пути к битве с Пьетой в Морнстеде ведутся строительные работы, чтобы дать Пьете достаточно времени, чтобы полностью подготовиться к предстоящей дуэли.
- Улучшение стабильности AMD – Разработчики активно сотрудничали с AMD, чтобы выявлять и устранять сбои, с которыми сталкивались игроки, использующие оборудование AMD.
- Исправлен блокировщик концовок – Из отчетов игроков разработчики смогли обнаружить и устранить редкую блокировку, которая не позволяла завершить игру. Теперь эта проблема должна быть исправлена.
- PVP-балансировка – Как упоминалось выше, в этом обновлении разработчики обратили внимание на различные балансировки PVP, чтобы повысить общее удовлетворение игроков в многопользовательской игре.
- Исправлен сбой и блокировка Umbral Soulflay. После некоторых расследований обнаружилась причину определенного сбоя на PS5 после использования Soulflay и, следовательно, исправлена.
Полные примечания к патчу доступны по ссылке.