Патч 1.025 для Lords of the Fallen исправляет проблему, возникшую после последнего обновления

Компания HexWorks выпустила обновление 1.025 для Lords of the Fallen. Новый патч доступен на всех платформах и относится к категории "Hotfix 1.1.415".
Это обновление устраняет проблему, связанную со специальной способностью, которая не активировалась при определенных условиях. К сожалению, похоже, что все, что может предложить обновление Lords of the Fallen на сегодня.
Для полноты картины ниже приведены основные нововведения из вчерашнего патча.
Добавлены три испытания. К ним добавлены новая квестовая линия под названием Mirror of Distortion, новые атаки для каждого вида оружия, контейнер для ваших предметов (максимум 2 000), новое рождественское украшение - Twisted Tree - и возможность бросать снежки во врагов и захватчиков.
Lords of the Fallen доступна для ПК в Steam и Epic Games Store, Xbox Series X|S и PlayStation 5.