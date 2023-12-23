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Lords of the Fallen 13.10.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.5 924 оценки

Патч 1.025 для Lords of the Fallen исправляет проблему, возникшую после последнего обновления

butcher69
Новости

Компания HexWorks выпустила обновление 1.025 для Lords of the Fallen. Новый патч доступен на всех платформах и относится к категории "Hotfix 1.1.415".

Это обновление устраняет проблему, связанную со специальной способностью, которая не активировалась при определенных условиях. К сожалению, похоже, что все, что может предложить обновление Lords of the Fallen на сегодня.

Для полноты картины ниже приведены основные нововведения из вчерашнего патча.

Добавлены три испытания. К ним добавлены новая квестовая линия под названием Mirror of Distortion, новые атаки для каждого вида оружия, контейнер для ваших предметов (максимум 2 000), новое рождественское украшение - Twisted Tree - и возможность бросать снежки во врагов и захватчиков.

Lords of the Fallen доступна для ПК в Steam и Epic Games Store, Xbox Series X|S и PlayStation 5.

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